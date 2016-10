HÖVELRAT Holding AG: Ad-hoc-Mitteilung gemäß Artikel 17 MAR

HÖVELRAT Holding AG / Schlagwort(e): Ankauf

14.10.2016 13:30

Hamburg 14. Oktober 2016 - Der Vorstand der HÖVELRAT Holding AG, WKN 543030, ISIN DE0005430300, hat am 14. Oktober mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, bis zu 200.000 ausstehende Aktien der Gesellschaft, dies entspricht einem Anteil von bis zu rd. 9,27% des Grundkapitals der HÖVELRAT Holding AG, im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Kaufangebots zu einem Kaufpreis je Aktie von 4,50 Euro zu erwerben. Damit macht der Vorstand von der mit Beschluss der Hauptversammlung vom 20. Juli 2016 eingeräumten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien Gebrauch. Die eigenen Aktien werden im Rahmen der von der Hauptversammlung am 20. Juli 2016 erteilten Ermächtigung verwendet werden. Derzeit hält die Gesellschaft keine eigenen Aktien. Zur Abwicklung des beschriebenen Angebots hat die HÖVELRAT Holding AG die Solventis Wertpapierhandelsbank GmbH, Mainz, beauftragt.

Die HÖVELRAT Holding AG vereinigt unabhängige Vermögensverwalter und Finanzdienstleister mit dem gemeinsamen Ziel, wirtschaftliche Risiken einzudämmen und Verwaltungsstrukturen zu verschlanken. Mit diesem Modell geteilter Unabhängigkeit hat sie bereits nachweisbaren Erfolg: Ihre Tochter PROAKTIVA AG gilt als eine der ersten Adresse in der privaten Vermögensverwaltung in Deutschland. Neben dem Hauptsitz in Hamburg verfügt die PROAKTIVA AG über eine Niederlassung in Hannover. Die HÖVELRAT Holding AG, vormals nordaktienbank AG, ist seit Dezember 2005 in den Freiverkehr der Börsen Hamburg und Berlin einbezogen.

Hamburg, 14. Oktober 2016 HÖVELRAT Holding AG Der Vorstand

Sprache: Deutsch Unternehmen: HÖVELRAT Holding AG Brodschrangen 3-5 20457 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 41 32 61 40 Fax: +49 (0)40 41 32 61 32 E-Mail: mail@hoevelrat.de Internet: www.hoevelrat.de ISIN: DE0005430300 WKN: 543030

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hamburg

