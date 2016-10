Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Sky PLC nach Zahlen von 800 auf 820 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Adam Fox-Rumley passte in einer Studie vom Freitag sein an dem gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz festgemachtes Bewertungsmodell für den britischen Bezahlsenderkonzern an. Die Nachhaltigkeit des Umsatzwachstums sei zuletzt aber schwerer durchschaubar geworden. Er blickt nun voraus auf den Kapitalmarkttag./tih/la

ISIN: GB0001411924