Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für BHP Billiton von 1150 auf 1300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wenn am Aktienmarkt die Erholung der Rohstoffwerte auch langsam in ein fortgeschrittenes Stadium komme, gebe es bei einzelnen Werten weiter Kurspotenzial, schrie Analyst Liam Fitzpatrick in einer Branchenstudie vom Freitag. Der Experte überarbeitete seine operativen Schätzungen (Ebitda) für BHP./tav/la

