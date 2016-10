Die Commerzbank hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach einem Kapitalmarkttag des Medienkonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Die Sorgen der Anleger in puncto eines schwachen Werbemarktes infolge der Unternehmensaussagen erschienen übertrieben, schrieb Analystin Sonia Rabussier in einer Studie vom Freitag. So habe es 2016 negative Einmaleffekte gegeben. Große Sportveranstaltungen seien im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt worden. Zudem entwickle sich der Gesamtkonzern weiterhin gut./mis/la

ISIN: DE000PSM7770