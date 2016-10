TLG IMMOBILIEN AG erwirbt für rd. EUR 160 Mio. Büroobjekte in Frankfurt am Main - strategischer Markteintritt für zukünftiges Wachstum in Westdeutschland

TLG IMMOBILIEN AG erwirbt für rd. EUR 160 Mio. Büroobjekte in Frankfurt am Main - strategischer Markteintritt für zukünftiges Wachstum in Westdeutschland

Berlin, 14. Oktober 2016 - Mit der heutigen Unterzeichnung des Kaufvertrages für die Bürohäuser Campus Carré in Frankfurt-Niederrad und Olof-Palme-Straße 35 im Frankfurter Mertonviertel erwirbt die TLG IMMOBILIEN AG zwei hochwertige Objekte im Westen Deutschlands. Mit dieser Transaktion in Frankfurt am Main erweitert die TLG IMMOBILIEN AG gezielt ihren Investmentansatz auf westdeutschen Wachstumsmärkten. Verkäufer ist ein amerikanischer Investor, als Vermittler der Transaktion war Savills tätig. Frankfurt am Main wird damit gemessen am Portfoliowert zum 30. Juni 2016 nach Berlin der zweitgrößte Büro-Standort im Portfolio der TLG IMMOBILIEN AG.

Das in der Bürostadt Niederrad gelegene Campus Carré (Lyoner Str. 25, 60528 Frankfurt am Main) wurde im Jahr 2003 fertiggestellt und verfügt über rd. 31.500 m² Mietfläche sowie mehr als 500 Pkw-Stellplätze. Auf dieses Objekt entfallen rd. EUR 85,7 Mio. des Kaufpreises. Das Bürohaus ist technisch auf einem modernen Stand und generiert per heute eine vertragliche Jahresnettokaltmiete von rd. EUR 5,5 Mio., die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) beträgt 4,7 Jahre. Das Objekt ist mit einem heutigen Vermietungsstand von 99 % nahezu voll vermietet. Zu den größten Mietern zählen die HOCHTIEF Solutions AG, die Techniker Krankenkasse sowie Steigenberger.

In gleichem Zuge wurde ein Büroobjekt im Frankfurter Mertonviertel (Olof- Palme-Straße 35, 60439 Frankfurt am Main) erworben. Der Kaufpreis für dieses Objekt beträgt EUR 74,3 Mio. Das Gebäude mit 26.700 m² Mietfläche wurde im Jahr 1993 erbaut und im Jahr 2013 umfassend modernisiert. Es verfügt über rd. 450 Pkw-Stellplätze. Das Bürohaus ist zu 100 % vermietet, die Jahresnettokaltmiete liegt per heute bei rd. EUR 4,3 Mio. , der WALT beläuft sich auf 9,5 Jahre. Das Objekt ist langfristig an den globalen Industriekonzern Air Liquide vermietet.

