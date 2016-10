Wer in Asien investieren will, braucht das Knowhow eines aktiven Fondsmanagers, wie beim Gamax Asia Pacific Fonds. Dirk Fischer, Geschäftsführer bei Patriarch Multi-Manager erklärt im Interview, worauf es in Japan und China wirklich ankommt.In den vergangenen Monaten ging es in den Emerging Markets wieder bergauf. Investoren sollten jedoch nicht zu sehr auf den Trend schielen, sondern langfristig denken. "Asien macht immer Sinn", sagt Dirk Fischer, Geschäftsführer von Patriarch Multi Manager und Manager des Gamax Asia Pacific Fonds im Interview mit Der Aktionär TV. "Die Bewertungen sind wieder attraktiv und rechtfertigen die Risiken, die mit einem Investment in den Schwellenländern einhergehen."

