BERLIN (Dow Jones)--Kanzlerin Angela Merkel hat dem von einer heftigen Wirtschaftskrise gebeutelten Nigeria deutschen Beistand zugesagt. "Die wirtschaftliche Lage in Nigeria ist kompliziert durch den niedrigen Ölpreis", sagte die CDU-Vorsitzende am Freitag beim Besuch des nigerianischen Regierungschefs Mahammadu Buhari in Berlin. Man wolle aber Nigeria "gerade in wirtschaftlich schwieriger Zeit als Bundesrepublik Deutschland beistehen", erklärte Merkel. Die Bundesregierung werde sich dafür einsetzen, "dass die wirtschaftliche Kooperation mit deutschen Unternehmen verstärkt werden kann".

Merkel erklärte, der Austausch zwischen beiden Ländern habe dazu beigetragen, "dass unsere Beziehungen enger geworden sind". Nigeria verfüge im Grundsatz über eine große Wirtschaftskraft. Nun müsse man schauen, dass die Krise durch den niedrigen Ölpreis "möglichst schnell wieder überwunden werden kann", damit das Bruttoinlandsprodukt wieder steige und nicht weiter falle.

Rezession droht

Nigeria ist der größte Ölproduzent Afrikas. Nachdem bereits 2015 der Ölpreis heftig eingebrochen war, steuert die Wirtschaft Nigerias nach Einschätzung von Experten dieses Jahr in eine Rezession. Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für 2016 wird von Economic Intelligence Unit (EIU) auf minus 0,5 Prozent geschätzt, wie die deutsche Außenhandelsgesellschaft Germany Trade and Invest (GTAI) berichtet. Für 2017 und 2018 werden zwar Steigerungen erwartet, jedoch auf einem für Nigeria sehr niedrigen Niveau von unter 4 Prozent. Deutlich pessimistischer ist der Internationale Währungsfonds (IWF), dessen BIP-Prognose für 2016 bei minus 1,8 Prozent liegt.

Laut GTAI sind Nigeria-erfahrene Unternehmen "ein schwieriges Umfeld gewöhnt und verfallen auch jetzt nicht in Panik". Die meisten Firmen würden sich auf einen vorübergehenden Rückgang des Geschäfts einstellen und versuchen, die Kosten zu senken. Einige solide aufgestellte deutsche Unternehmen gewönnen gar an Marktanteilen hinzu, weil die Krise unliebsame Konkurrenz aus dem Markt spüle.

Flüchtlinge waren auch ein Thema

Die beiden Politiker sprachen auch über das Flüchtlingsaufkommen aus Nigeria. Merkel verwies darauf, dass die Europäische Kommission mit Nigeria eine Migrationspartnerschaft verhandeln wolle. Sie habe einerseits deutlich gemacht, dass man illegalen Schleusern das Handwerk legen müsse. Andererseits müssten gerade für junge Menschen in Nigeria Zukunftsperspektiven geschaffen werden, etwa durch Jobs und Ausbildungsmöglichkeiten, sagte Merkel.

Merkel erklärte, im Zusammenhang mit dieser Migrationspartnerschaft werde auch über Rückführungsabkommen gesprochen. Die Verhandlungen werde im Wesentlichen die Kommission führen. Deutschland habe "Hunderte rückzuführende Menschen aus Nigeria, aber gleichzeitig wollen wir auch unserer Verantwortung gerecht werden, vor Ort etwas für die vielen jungen Menschen zu tun, die eine Arbeit brauchen und suchen". Nach Angaben der europäischen Grenzschutzagentur Frontex kamen von Jahresbeginn bis August fast 23.000 Nigerianer illegal nach Europa.

