BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 13-October-16



Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 13/10/2016 IE00B88D2999 31186 GBP 5323937.54 170.7156269 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 13/10/2016 IE00B7VB3908 275349 GBP 6503709.486 23.61987691 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 13/10/2016 IE00B7SD4R47 79872 EUR 10186698.81 127.5377956 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 13/10/2016 IE00B8JF9153 637064 EUR 9830804.827 15.4314242 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 13/10/2016 IE00B878KX55 77360 EUR 11793244.37 152.4462819 Daily ETP



Boost ShortDAX 13/10/2016 IE00B8GKPP93 408444 EUR 5710018.57 13.9799301 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 13/10/2016 IE00B7Y34M31 115343 USD 35603372.84 308.673893 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 13/10/2016 IE00B8K7KM88 2022545 USD 28697426.02 14.1887701 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 13/10/2016 IE00B8W5C578 13430 USD 6097453.086 454.0173556 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 13/10/2016 IE00B8VZVH32 1630187 USD 13444782.42 8.2473866 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 13/10/2016 IE00B7ZQC614 127499717 USD 156298384.1 1.2258724 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 13/10/2016 IE00B7SX5Y86 372936 USD 33149312.38 88.8874026 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 13/10/2016 IE00B8HGT870 365750 USD 8962236.907 24.5037236 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 13/10/2016 IE00B6X4BP29 35341 USD 4293807.266 121.4964847 Daily ETP



Boost Copper 3x 13/10/2016 IE00B8JVMZ80 331671 USD 3282139.169 9.8957677 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 13/10/2016 IE00B8KD3F05 8494 USD 1884185.58 221.8254744 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 13/10/2016 IE00B8VC8061 19989511 USD 31920314.61 1.5968532 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 13/10/2016 IE00B76BRD76 459132 USD 11491495.27 25.0287396 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 13/10/2016 IE00B7XD2195 2890724 USD 14275486.36 4.9383775 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 13/10/2016 IE00B8JG1787 24847 USD 2774250.8 111.6533505 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 13/10/2016 IE00B94QKF15 44861 GBP 2309567.277 51.48274174 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 13/10/2016 IE00B94QKG22 29900 GBP 2219285.232 74.22358637 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 13/10/2016 IE00B94QKC83 55070 GBP 7372558.122 133.8761235 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 13/10/2016 IE00BBGBF313 28400 GBP 1797480.47 63.29156585 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 13/10/2016 IE00B94QKJ52 12010 GBP 2019502.701 168.1517653 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 13/10/2016 IE00BBGBF420 11500 JPY 78810248.38 6853.065076 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 13/10/2016 IE00BBGBF537 13500 JPY 157092503.1 11636.48171 Daily ETP



Boost Palladium 13/10/2016 IE00B94QLR02 12085 USD 998565.9144 82.6285407 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 13/10/2016 IE00B94QLN63 14971 USD 928477.8556 62.018426 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 13/10/2016 IE00B94QL251 16561 USD 1496837.209 90.3832624 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 13/10/2016 IE00B94QKX96 35951 USD 425913.5498 11.8470571 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 13/10/2016 IE00B94QKT50 1700 USD 127273.2139 74.8665964 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 13/10/2016 IE00B94QKW89 12694 USD 1130457.278 89.0544571 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 13/10/2016 IE00B94QKS44 6501 USD 552417.1292 84.9741777 Daily ETP



Boost Silver 2x 13/10/2016 IE00B94QL921 19096 USD 1207670.552 63.2420691 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 13/10/2016 IE00B94QL699 43638 USD 2341541.039 53.6583033 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 13/10/2016 IE00B873CW36 369778 EUR 12720252.41 34.3997004 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 13/10/2016 IE00B8NB3063 1155900 EUR 42352080.41 36.6399173 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 13/10/2016 IE00BKT09149 6080 EUR 766463.5842 126.0630895 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 13/10/2016 IE00BKS8QM96 72000 EUR 4059821.513 56.3864099 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 13/10/2016 IE00BKT09255 3300 EUR 436874.5435 132.3862253 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 13/10/2016 IE00BKS8QN04 532059 EUR 31712711.46 59.6037497 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 13/10/2016 IE00BKT09479 4750 GBP 656627.8298 138.2374379 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 13/10/2016 IE00BKS8QQ35 50900 GBP 2743140.775 53.89274607 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 13/10/2016 IE00BKT09032 2500 USD 290707.62 116.283048 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 13/10/2016 IE00BKS8QT65 167650 USD 12355207.53 73.6964362 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 13/10/2016 IE00BLS09N40 989750 EUR 14461240.71 14.6110035 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 13/10/2016 IE00BLS09P63 89620 EUR 6801513.041 75.8928034 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 13/10/2016 IE00BLNMQS92 20400 EUR 2946245.61 144.4238044 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 13/10/2016 IE00BLNMQT00 15200 EUR 581388.5514 38.2492468 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 13/10/2016 IE00BVFZGC04 161653 USD 2867366.87 17.7377894 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 13/10/2016 IE00BVFZGF35 21201 USD 2139739.682 100.9263564 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 13/10/2016 IE00BVFZGG42 63931 USD 2342378.426 36.6391645 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 13/10/2016 IE00BVFZGH58 29406 USD 2193114.224 74.5805014 Short Daily ETP



Boost Brent 13/10/2016 IE00BVFZGD11 258239 USD 4740201.384 18.3558695 Oil ETC



Boost Gold 13/10/2016 IE00BVFZGK87 85819 USD 2239013.093 26.0899462 ETC



Boost Natural Gas 13/10/2016 IE00BVFZGL94 43466 USD 1488691.288 34.249558 ETC



Boost BTP 10Y 5x 13/10/2016 IE00BYNXNS22 31673 EUR 1742511.883 55.0156879 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 13/10/2016 IE00BYNXPH56 61425 EUR 3330301.774 54.2173671 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 13/10/2016 IE00BYNXPJ70 20336 USD 1448857.487 71.2459425 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 13/10/2016 IE00BYNXPK85 2133 EUR 202350.5352 94.8666363 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 13/10/2016 IE00BYNXPM00 2233 EUR 186639.2909 83.5823067 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 13/10/2016 IE00BYTYHS72 136516 USD 5360567.479 39.2669539 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 13/10/2016 IE00BYTYHR65 81887 USD 3279343.601 40.0471821 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 13/10/2016 IE00BYTYHN28 3500 USD 454784.1389 129.9383254 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 13/10/2016 IE00BYTYHM11 3500 USD 209434.1771 59.8383363 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 13/10/2016 IE00BYTYHQ58 472992 USD 4391905.396 9.2853693 2.25x Leverage Daily ETP



