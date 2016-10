NEW YORK (Dow Jones)--Die Kauflaune an der Wall Street nimmt am Freitagmittag Ortszeit etwas ab. Die ursprüngliche Begeisterung über die Quartalszahlen dreier großer US-Banken hielt nicht lange. Zudem drückt der feste Dollar auf die Stimmung. Ein positiver Faktor kommt aus Übersee: Die jüngsten chinesischen Inflationsdaten kamen bereits in Asien und Europa gut an. Der Dow-Jones-Index gewinnt noch 0,4 Prozent auf 18.174 Punkte, der S&P-500 wie der Nasdaq-Composite steigen jeweils um 0,2 Prozent.

Vor der Startglocke haben JP Morgan, Wells Fargo ihre Quartalsausweise vorgelegt. Sie fielen zwar besser aus als erwartet, doch die Anleger nehmen schon wieder Gewinne mit. JPM fallen nun um 0,1 Prozent, Wells Fargo um 0,4 Prozent und Citigroup steigen nur noch um 0,3 Prozent. Bei Goldman Sachs stützt dagegen, dass die Bank einen Rechtsstreit gegen den libyschen Staatfonds gewonnen hat, der 2008 mit Goldman-Derivaten Verluste eingefahren hatte. Die Aktie gewinnt 1,8 Prozent.

Neue Konjunkturdaten bieten ein gemischtes Bild. Die für das US-BIP immens wichtigen Einzelhandelsumsätze wiesen für September einen Anstieg um 0,6 Prozent aus, das deckt sich mit der Konsensschätzung der Ökonomen. Die Erzeugerpreise legten mit einem Plus von 0,3 Prozent insgesamt und 0,2 Prozent in der Kernrate etwas stärker zu als erwartet. Einen Dämpfer gab es mit dem Michigan-Index zur Verbraucherstimmung, der lediglich bei 87,9 statt der erwarteten 91,8 hereinkam, das war ein 13-Monatstief. Die Daten der Uni Michigan zeigten überdies bei der fünfjährigen Inflationserwartung mit 2,4 Prozent ein Tief an, im Vormonat lag der Wert noch bei 2,6 Prozent.

Andererseits deutet manches auf ein Anziehen der globalen Inflation hin. In der Nacht zum Freitag hatte China bekannt gegeben, dass die jahrelange industrielle Deflation endlich zu Ende gegangen ist. Für 19.30 Uhr MESZ ist ein Auftritt der US-Notenbankchefin Janet Yellen angekündigt. Auch hier richtet sich das Augenmerk darauf, ob ihre Rede auf einer Konferenz der Bostoner Notenbankfiliale Hinweise darauf enthält, wann die Fed tätig wird. Vor der Startglocke hat der Präsident der Federal Reserve of Boston, Eric Rosengren, schon angedeutet, dass die Notenbank bei der Straffung ihrer Geldpolitik möglicherweise aggressiver vorgehen muss, als sie es sich derzeit vorstelle. Rosengren hatte bei der jüngsten Fed-Sitzung im September zu den drei "Dissidenten" im Offenmarktausschuss gehört, die für eine Zinserhöhung gestimmt hatten, die Mehrheit war allerdings dafür, noch abzuwarten.

Eine anziehende Inflation lieferte der US-Notenbank ein weiteres Argument für kurzfristig steigende Leitzinsen. Aktuell preist der Zinsterminmarkt die Erhöhung der Zinsen im Dezember mit einer Wahrscheinlichkeit von 65 Prozent ein. Vor einigen Tagen hatte dieser Wert bereits über 70 Prozent gelegen.

Ölpreise drehen mit festem Dollar ins Minus

Am Ölmarkt haben die Preise mit dem festen Dollar ins Minus gedreht. Die US-Sorte WTI fällt um 0,5 Prozent auf 50,10 Dollar je Barrel. Brent fällt um 0,7 Prozent auf 51,65 Dollar. Händler warnen, dass das weltweite Überangebot an Öl auf absehbare Zeit das bestimmende Thema am Markt bleiben wird. Russland hat im September so viel Öl gefördert wie noch nie seit dem Ende der Sowjetunion. Und die Opec wird erst Ende November wieder über die geplante Fördermengenbegrenzung beraten. Selbst wenn es zu Begrenzung käme, dürfte es Monate dauern, bis sich diese am Markt in einem ausgewogenen Verhältnis von Angebot und Nachfrage oder gar einer Verknappung niederschlagen werde, sagt ein Marktteilnehmer.

Auch am Devisenmarkt verfestigt sich die Meinung, dass die nächste Zinserhöhung der US-Notenbank nicht mehr lange auf sich warten lässt. Davon profitiert der Dollar. Der Euro ist wie bereits kurzzeitig am Vortag wieder unter 1,10 Dollar gerutscht, im Tageshoch stand der noch bei fast 1,1060 Dollar.

Beim Gold ist die kurze Erholungsphase schon wieder vorbei. Auch auf dem Edelmetall lastet der festere Dollar. Die Feinunze ermäßigt sich um 0,5 Prozent auf 1.253 Dollar.

Staatsanleihen sind ebenfalls nicht gefragt. Die Rendite zehnjähriger Treasurys steigt um 2 Basispunkte auf 1,76 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 18.174,10 0,42 75,16 4,30 S&P-500 2.136,44 0,18 3,89 4,53 Nasdaq-Comp. 5.221,67 0,16 8,33 4,28 Nasdaq-100 4.815,24 0,25 12,14 4,83 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 9:26 Uhr Do, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0990 -0,21% 1,1013 1,1039 +1,2% EUR/JPY 114,3838 -0,37% 114,8102 114,24 -26,7% EUR/CHF 1,0876 -0,09% 1,0886 1,0900 -0,0% EUR/GBP 0,9016 -0,09% 0,9021 1,1054 +22,4% USD/JPY 104,08 -0,14% 104,22 103,50 -11,4% GBP/USD 1,2191 -0,15% 1,2209 1,2202 -17,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,14 50,44 -0,6% -0,30 +15,7% Brent/ICE 51,68 52,03 -0,7% -0,35 +15,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.253,22 1.258,78 -0,4% -5,56 +18,2% Silber (Spot) 17,40 17,50 -0,6% -0,10 +25,9% Platin (Spot) 933,45 937,25 -0,4% -3,80 +4,7% Kupfer-Future 2,11 2,12 -0,7% -0,01 -2,2% ===

