AKTIENMÄRKTE (18.25 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.025,19 +1,69% -7,42% Stoxx50 2.832,58 +1,29% -8,63% DAX 10.580,38 +1,60% -1,51% FTSE 7.013,55 +0,51% +12,35% CAC 4.470,92 +1,49% -3,58% DJIA 18.148,42 +0,27% +4,15% S&P-500 2.134,51 +0,09% +4,43% Nasdaq-Comp. 5.216,78 +0,07% +4,18% Nasdaq-100 4.810,57 +0,16% +4,73% Nikkei-225 16.856,37 +0,49% -11,44% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,51 -27

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,08 50,44 -0,7% -0,36 +15,6% Brent/ICE 51,77 52,03 -0,5% -0,26 +15,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.256,14 1.258,78 -0,2% -2,64 +18,4% Silber (Spot) 17,45 17,50 -0,3% -0,06 +26,2% Platin (Spot) 936,65 937,25 -0,1% -0,60 +5,1% Kupfer-Future 2,11 2,12 -0,7% -0,01 -2,2%

FINANZMARKT USA

Die Wall Street erhält Unterstützung aus Übersee: Die jüngsten chinesischen Inflationsdaten kamen in Asien und Europa gut an. Mit dem erneut festen Dollar haben die Aktien einen Teil der Gewinne aus dem Früghgeschäft aber wieder abgegeben. Zudem sind die Aktien der drei Großbbanken ins Mins gedreht, die ihre Quartalsausweise vorgelegt haben. Die Aktien von JPM und Wells Fargo geben mittelerweile leicht nach, Citigroup liegen noch im Plus. Bei Goldman Sachs dagegen steigen um 1,8 Prozent. Hier stützt, dass die Bank einen Rechtsstreit gegen den libyschen Staatfonds gewonnen hat, der 2008 mit Goldman-Derivaten Verluste eingefahren hatte. Neue Konjunkturdaten zeichneten gerade bei der Teuerung ein gemischtes Bild. Die für das US-BIP immens wichtigen Einzelhandelsumsätze wiesen für September einen Anstieg um 0,6 Prozent auf, das deckt sich mit der Konsensschätzung der Ökonomen. Die Erzeugerpreise legten mit einem Plus von 0,3 Prozent insgesamt und 0,2 Prozent in der Kernrate etwas stärker zu als erwartet. Einen Dämpfer gab es mit dem Michigan-Index zur Verbraucherstimmung, der lediglich bei 87,9 statt der erwarteten 91,8 hereinkam, das war ein 13-Monatstief. Die Daten der Uni Michigan zeigten überdies bei der fünfjährigen Inflationserwartung mit 2,4 Prozent ein Tief an, im Vormonat lag der Wert noch bei 2,6 Prozent. Andererseits deutet manches auf ein Anziehen der globalen Inflation hin. In der Nacht zum Freitag hatte China bekannt gegeben, dass die jahrelange industrielle Deflation endlich zu Ende gegangen ist.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach den Abschlägen des Vortages ging es zum Wochenschluss an den Börsen in Europa kräftig nach oben. Einen Grund lieferten an beiden Tagen Daten aus China. Während am Vortag die schwachen Im- und Exportdaten aus dem Reich der Mitte auch die Börsen in Europa in die Knie zwangen, überzeugten Teuerungsdaten am Freitag. Chinas jahrelange industrielle Deflation ist endlich zu Ende gegangen. Die Verbraucherpreise stiegen zudem um 1,9 Prozent und geben der chinesischen Regierung Spielraum für weitere geldpolitische Lockerungen. Damit stieg auch der Risikoappetit der Investoren. An der Börse wird inzwischen mehrheitlich davon ausgegangen, dass die US-Notenbank in diesem Jahr einmal die Leitzinsen anhebt. Einen Indiz dafür lieferten die US-Erzeugerpreise, die im September um 0,3 Prozent stiegen. Die deutschen Versorger gehörten zu den Gewinnern. Kurstreiber waren Entwürfe zum Atomkompromiss. Sie sehen vor, dass die vier Versorger 23,6 Milliarden Euro plus Zinsen zahlen sollen. "Das ist genau das, was bei den ersten Spekulationen am Dienstag erhofft worden ist", sagte ein Händler. RWE schlossen 4,3 Prozent Prozent höher und für Eon ging es um 3,3 Prozent nach oben. Da es sich um "eine rein deutsche Story" handelte, legten die Aktien der europäischen Versorger wie Enel und Iberdrola mit 1,9 und 2,1 Prozent nicht so deutlich zu. Der Sektor-Index im Stoxx-600 notierte 1,8 Prozent höher. Software AG brachen im TecDAX um 8,7 Prozent ein. Zum einen wirkte sich belastend aus, dass der indische Konkurrent Infosys den Ausblick gesenkt hat. Zum anderen hat die Software AG im dritten Quartal operativ deutlich weniger verdient als erwartet. Redburn empfiehlt Lufthansa zum Kauf, die Aktie schloss 3 Prozent fester. Piper Jaffray hat Adidas mit "Overweight" gestartet, der Kurs stieg um 2,5 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 9:26 Uhr Do, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0992 -0,19% 1,1013 1,1039 +1,2% EUR/JPY 114,3322 -0,42% 114,8102 114,24 -26,8% EUR/CHF 1,0877 -0,08% 1,0886 1,0900 0% EUR/GBP 0,9018 -0,07% 0,9021 1,1054 +22,5% USD/JPY 104,02 -0,19% 104,22 103,50 -11,4% GBP/USD 1,2191 -0,14% 1,2209 1,2202 -17,3%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Inflationsdaten aus China haben den ostasiatischen Aktienmärkten am Freitag Auftrieb gegeben. An den Börsen kam vor allem gut an, dass die vierjährige Deflationsphase der chinesischen Erzeugerpreise im September endlich beendet war. Überdurchschnittlich stark legte die Börse in Bangkok zu. Nach dem Tod des Königs sind die befürchteten Unruhen in Thailand zunächst ausgeblieben. In Seoul gewannen Samsung 1,5 Prozent, nachdem das Unternehmen die finanziellen Folgen des Galaxy-Note-Desasters beziffert hatte, was aber nicht überraschend kam. Die Aktien der insolventen Reederei Hanjin Shipping legten um fast 11 Prozent zu, damit stieg das Papier den dritten Tag in Folge. AIA Group kletterten in Hongkong um 1,6 Prozent, nachdem das Unternehmen starke Geschäftszahlen für das dritte Quartal vorgelegt hatte. In Tokio gaben unterdessen besonders Zulieferer der Autoindustrie nach, beispielsweise Denso mit einem Rücksetzer von 1,3 Prozent. Mit einem Plus von 5 Prozent gehörte die Aktie des Indexschwergewichts Fast Retailing zu den größten Kursgewinnern an der Tokioter Börse. Die Mutter der Bekleidungskette Uniqlo hat Zahlen für ihr Geschäftsjahr vorgelegt, das am 31. August endete. Der Ausblick des Unternehmens ließ hoffen, dass seine Ertragslage im laufenden Geschäftsjahr eine V-förmige Erholung erlebt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Großaktionäre der Deutschen Bank machen sich Sorgen - Kreise

Der größte Aktionär der Deutschen Bank AG, die katarische Königsfamilie, hat jüngst seiner Sorge Ausdruck gegeben, weil dem Geldhaus hohe Strafen drohen und Fragen zur langfristigen Strategie bestehen. Die Kataris, die über Investmentvehikel an der Bank beteiligt sind, würde aber weiterhin Vorstandschef John Cryan und den Aufsichtsratsvorsitzenden Paul Achleitner stützen, berichten mehrere Informanten. Die Kommunikation über die Deutsche Bank sei unter anderem mit Scheich Hamad bin Jassim al-Thani und seinen Mitarbeitern geführt worden.

Regierung schließt Staatshilfe für Deutsche Bank aus - Kreise

Der Bund will offenbar keine Anteile an der Deutschen Bank übernehmen, sollte das Geldhaus zur Stärkung seiner Kapitalbasis neue Aktien ausgeben. Das sagte ein Informant.

Flugbegleiter-Gewerkschaft bereitet sich auf Streik bei Eurowings vor

Der Lufthansa-Low-Cost-Tochter Eurowings steht ein Arbeitskampf ins Haus. Die Flugbegleiter-Gewerkschaft UFO hat die Gespräche über bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen abgebrochen, sagte UFO-Tarifvorstand Nicoley Baublies am Freitag zu Dow Jones. "Die Vorbereitungen für einen Arbeitskampf laufen definitiv", fügte Baublies hinzu.

INTERVIEW/Telefonica Deutschland hält Kundenzahl trotz harter Konkurrenz

Die Kunden des Mobilfunkbetreibers Telefonica Deutschland bleiben dem Unternehmen trotz Kampfpreisen der Konkurrenz treu. "Uns ist es in den vergangenen Quartalen weitestgehend gelungen, unsere Bestandskunden zu halten", sagte Markus Haas, Chief Operating Officer bei Telefonica Deutschland, in einem Interview mit Dow Jones. O2-Kunden zahlen ein Vielfaches dessen, was einige virtuelle Netzbetreiber wie United Internet oder Drillisch ihren Kunden berechnen. Die Netzqualität von O2 hinkt zudem hinter der der Deutschen Telekom und von Vodafone Deutschland hinterher.

Chinesische Grand Chip ist bei Aixtron-Übernahme am Ziel

Der chinesische Investor Grand Chip Investment hat bei der Übernahme von Aixtron Erfolg gehabt. Wie Grand Chip mitteilte, haben bis Freitag knapp 60 Prozent der Aixtron-Aktionäre ihre Anteile angedient. Damit wurde die kürzlich auf 50,1 Prozent gesenkte Mindestannahmeschwelle überschritten.

TLG Immobilien kauft zwei Frankfurter Objekte für 160 Millionen Euro

Die TLG Immobilien AG erweitert ihr Büroimmobilienportfolio mit Zukäufen in Westdeutschland. Mit der Übernahme von zwei Objekten in Frankfurt am Main für rund 160 Millionen Euro werde die Mainmetropole gemäß Portfoliobewertung der zweitgrößte Standort nach Berlin im Portfolio der TLG, wie das im SDAX notierte Unternehmen mitteilte.

Bundesregierung hat Kaiser's Tengelmann noch nicht aufgegeben

Ungeachtet gegenteiliger Einschätzungen hofft die Bundesregierung weiter auf eine Zukunft für Kaiser's Tengelmann. Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) habe erklärt, dass es "erschütternd" wäre für die Beschäftigten, wenn es zu einem Scheitern der Verhandlungen käme, sagte ein Sprecher am Freitag in Berlin. Der Minister appelliere an die Beteiligten, "sich ernsthaft darum zu bemühen, eine tragfähige Lösung für die Zukunft der knapp 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden".

Polnischer Online-Marktplatz Allegro für Milliarden verkauft

Der größte polnische Online-Marktplatz Allegro geht in neue Hände über. Die Finanzinvestoren Cinven, Permira und Mid Europa zahlen 3,523 Milliarden US-Dollar für das 1999 gegründete Unternehmen mit seinen 20 Millionen registrierten Nutzern und 1.275 Mitarbeitern, wie die drei Investoren mitteilten.

US-Banken überraschen zum Auftakt der Berichtssaison positiv

Die großen US-Banken JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo haben zu Beginn der Quartalsberichtssaison in den USA allesamt weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Allerdings schnitten sie trotz des Gegenwinds durch ultraniedrige Zinsen sämtlich besser ab als erwartet.

Goldman gewinnt Rechtsstreit mit libyschem Staatsfonds

Goldman Sachs hat vor dem High Court in London einen wichtigen Sieg errungen. Der libysche Staatsfonds unterlag mit einer Klage, mit der er 1,2 Milliarden US-Dollar für erlittene Verluste erstreiten wollte. Libyen hatte im Jahr 2008 Derivate bei der US-Bank gekauft und viel Geld damit verloren.

KBA warnt Tesla-Besitzer vor technischen Grenzen des Autopilots

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat alle Besitzer von Tesla-Autos in Deutschland in einem persönlichen Brief auf die technischen Grenzen von deren Autopilot-System hingewiesen. Das teilte am Freitag ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums mit, dem das KBA unterstellt ist. Die betroffenen Fahrzeughalter seien in dem Schreiben auf "die Funktionalität und auf die Grenzen der Autopilot-Funktion" hingewiesen worden. Der Brief spiegele die Handlungsanweisungen wider, die Tesla seinen Kunden gebe, betonte der Autobauer.

Rosneft bietet mit Konsortium für indische Essar Oil - Kreise

Der staatliche russische Ölkonzern Rosneft expandiert in Indien. Die Russen führten ein Konsortium an, das den indischen Wettbewerber Essar Oil Ltd kaufen wolle, berichtet ein Informant. Die Transaktion könnte ohne Schulden einen Wert von 7,5 Milliarden US-Dollar haben.

