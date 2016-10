In der letzten Woche war ich - wie jeden Herbst - zu Gesprächen in New York und Washington. In New York besuchte ich langjährige Kontakte. In Washington war ich wegen der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds. Bisher kam ich von solchen Reisen immer mit neuen Ideen zurück. Diesmal war es aber so aufregend wie schon lange nicht mehr.

Den vollständigen Artikel lesen ...