Am Hockenheim geht die DTM an diesem Wochenende ins große Saisonfinale. Alles ist offen, noch kämpfen mit BMW-Pilot Marco Wittmann, und den Audi-Fahrern Edoardo Mortara und Jamie Green gleich drei Piloten um den Titel, auch die Team- und Herstellermeisterschaft sind noch heiß umkämpft. Wittmann hat in der Fahrerwertung die Nase vorn, Audi geht als Spitzenreiter in der Hersteller- und Teamwertung (mit dem Audi Sport Team Abt Sportsline) in die letzten beiden Rennen des Jahres. Auch wenn Mercedes den Titel abgeben muss, wollen die Stuttgarter nochmal alles geben. Im ersten Training war Wittmann im BMW Schnellster vor Mercedes-Pilot Lucas Auer und Antonio Felix da Costa im BMW. Bester Audi-Pilot war Ekström Ersatz Renè Rast auf Platz fünf. Es verspricht also ein spannendes Wochenende für die Zehntausenden Fans am Hockenheimring zu werden. Inga Stracke berichtet aus Hockenheim Die Qualifikation ist um 12.40 Uhr/Das erste Rennen startet um 14.55 Uhr Inga Stracke berichtet aus Hockenheim



Alle Rennen werden live in der ARD übertragen, Sport-1 und n-tv berichten ebenfalls. Auf dtm.com gibt's dazu noch den Livestream.



