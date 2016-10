Medienberichten zufolge darf die Deutsche Bank nicht auf Staatshilfe aus Berlin hoffen. Ein solcher Schritt sei rein rechtlich "undenkbar", heißt es aus Regierungskreisen. Doch es gibt für den Fall der Fälle wohl eine Hintertür.

Die Deutsche Bank könnte laut einem Zeitungsbericht bei einer Kapitalerhöhung nicht auf staatliche Unterstützung zählen. Ein Regierungsvertreter habe vergangene Woche gegenüber Abgeordneten erklärt, dass der Staat sich an so einem Schritt nicht beteiligen werde, berichtete das "Wall Street Journal" am Freitag unter Berufung auf einen Teilnehmer des Treffens. Es sei "undenkbar", dass man wie 2009 bei der Commerzbank einen Anteil an der Deutschen Bank übernehme. "Die Regeln für die Bankenabwicklung haben sich seit 2009 geändert", sagte der Regierungsvertreter demzufolge. An diese ...

