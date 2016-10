Jean-Baptiste Pondevy, Aufsichtsratsvorsitzender und Gründer von Bimedia, einem der führenden französischen Unternehmen für Kassenterminal-Lösungen für Bedarfsartikelgeschäfte, gibt die sofortige Ernennung von Guillaume Dewaël zum Geschäftsführer des Konzerns bekannt.

Guillaume Dewael Bimedia Group Chief Executive Officer (Photo: Bimedia)

Jean-Baptiste Pondevy: "Ich freue mich sehr, Guillaume bei Bimedia willkommen heißen zu dürfen. Er ist eine Führungsperson, die unser Geschäft gut kennt, und wird Bimedia dabei helfen, seine Wachstumstreiber zu nutzen. Seine Erfahrung und seine internationalen Kenntnisse insbesondere im Bereich der Finanzdienstleistungen werden die Weiterentwicklung unseres Konzerns und die Eroberung neuer Segmente und Märkte begünstigen."

Bevor er zu Bimedia kam war Guillaume Dewaël Vice President bei MoneyGram International, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich des Geldtransfers. Er kam 2005 zu MoneyGram und nahm verschiedene Führungspositionen in Europa und Afrika wahr. Zuvor arbeitete er zwei Jahre bei Western Union in Afrika und fünf Jahre in der Branche der automatischen Identifikation in Frankreich und Europa. 1993, im Alter von 20 Jahren, gründete Guillaume sein erstes Unternehmen für Field-Marketing-Dienstleistungen für Einzelhändler.

Guillaume Dewaël: "Ich fühle mich geehrt, zu einem Unternehmen wie Bimedia stoßen zu dürfen. Ich teile seine Werte im Hinblick auf Innovation, Servicequalität und Komfort für seine Kunden. Wir werden unseren Kunden von Bedarfsartikelgeschäften stetig mehr Unterstützung bei ihrer täglichen Arbeit bieten, mehr Produkte, mehr Services und einen größeren Mehrwert."

ÜBER BIMEDIA

Bimedia konzentriert sich seit mehr als vierzehn Jahren auf das Tabak- und Zeitschriftenvertriebsnetz und kreiert innovative Lösungen, mit denen Bedarfsartikelgeschäfte mehr und besser verkaufen können: Hardware, Software, exklusive dematerialisierte Dienstleistungen und professionelle Unterstützung. Bimedia antizipiert die Bedürfnisse der Kunden und macht auf diese Weise tausenden von Tabak-, Zeitschriften- und Buchhändlern den Alltag einfacher.

www.bimedia.com.fr

