WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Behörden haben Samsungs Pannen-Smartphone Galaxy Note 7 komplett aus dem Luftverkehr in den Vereinigten Staaten verbannt. Ab Samstag werde es generell untersagt, Geräte des Modells sowohl bei Inlandsflügen als auch bei Reisen in und aus den USA in die Maschinen zu bringen, teilte das Verkehrsministerium in Washington am Freitag mit.

Die Telefone könnten auch nicht mehr als Luftfracht verschickt werden. Samsung hatte das Smartphone am Dienstag wegen Feuergefahr abgesetzt. Bereits seit Anfang September lief eine Umtauschaktion. Zuletzt gerieten jedoch auch mehrere vermeintlich sichere Ersatzgeräte in Brand. Eins davon entzündete sich vergangene Woche in einem Flugzeug in den USA, als der Besitzer es kurz vor dem Start ausschaltete. Die noch am Gate stehende Maschine wurde geräumt.

Bisher durfte man in Flugzeugen keine Note-7-Smartphones benutzen oder laden sowie im Gepäck aufgeben. Es war aber erlaubt, sie in ausgeschaltetem Zustand in der Kabine zu haben./so/DP/men

ISIN KR7005930003

AXC0226 2016-10-14/23:03