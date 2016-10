Die Nerven liegen blank. US-Vizepräsident Joe Biden will den russischen Cyberhackern nach zahlreichen E-Mail-Hacks einen Denkzettel verpassen. Wie der aussehen könnte, verriet er nicht.

Nach mutmaßlich russischen Cyberangriffen hat US-Vizepräsident Joe Biden Russlands Staatschef Wladimir Putin in einem Interview spürbare Konsequenzen angedroht. Laut einem am Freitag (Ortszeit) veröffentlichten Auszug aus einem Interview mit dem Fernsehsender NBC News antwortete Biden auf die Frage, warum die US-Regierung bislang nicht auf Russlands mutmaßliche Einmischung in den US-Wahlkampf durch Hackerangriffe reagiert habe: "Wir senden eine Botschaft." Dabei lächelte er und nickte leicht mit dem Kopf.

"Wir haben die Fähigkeiten, es zu tun, und die Botschaft wird gesendet", sagte der ...

