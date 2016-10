Tagesgewinner war am Freitag FACC mit 5,56% auf 5,70 (256% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 9,62%) vor Leoni mit 5,13% auf 33,79 (119% Vol.; 1W 0,81%) und RWE mit 4,26% auf 13,96 (158% Vol.; 1W 4,18%). Die Tagesverlierer: Valeant mit -2,59% auf 22,18 (32% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -4,23%), Chorus Clean energy mit -2,44% auf 11,01 (60% Vol.; 1W 2,28%), WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG mit -2,18% auf 2,78 (50% Vol.; 1W -2,18%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Glencore (24119,35 Mio.), Royal Dutch Shell (13961,18) und Apple (7356,16). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2016er-Tagesschnitt gab es bei FACC (256%), YY Inc. (231%) und GVC Holdings (217%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Glencore mit 28,92%,...

