Die Staatengemeinschaft hat sich bei einer Konferenz in Ruanda auf ein Folgeabkommen zum Verbot klimaschädlicher Treibhausgase geeinigt. Der Kompromiss sei der größte Erfolg seit dem Ende des Pariser Klimagipfels.

Vertreter von mehr als 150 Staaten haben sich bei einer Konferenz in Ruanda auf die Reduzierung des weltweiten Gebrauchs der klimaschädlichen Fluorkohlenwasserstoffe (FKW) geeinigt. Dies teilte der ruandische Rohstoff-Minister Vincent Biruta am Samstag in der Hauptstadt Kigali mit. Die FKW-Gase, die insbesondere in Kühlschränken und Klimaanlagen zum Einsatz kommen, gelten als besonders klimaschädlich.

85 Prozent ...

