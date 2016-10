Der Silberpreis hat sich seit dem Jahresanfang enorm stark entwickelt. Von knapp 14 Dollar ging es zeitweise auf mehr als 21 Dollar je Unze nach oben. Zuletzt musste der Silberpreis jedoch im Zuge der Korrektur am Rohstoffmarkt einen deutlichen Rücksetzer hinnehmen. Bis auf 17 Dollar ging es nach unten. Kräftig korrigiert haben dabei auch die Silberaktien wie First Majestic Silver. Der Wert hatte sich zwischenzeitlich in diesem Jahr auf 19,15 Dollar fast verachtfacht. Zuletzt korrigierte die Aktie auf rund acht Dollar. Auch ein neuer Rekordwert bei der Produktion im dritten Quartal von 4,5 Millionen Unzen Silberäquivalent konnte bislang nicht für einen erneuten Auftrieb sorgen.

