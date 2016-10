Laurèl GmbH: Anmeldeergebnis für 1. Anleihegläubigerversammlung am 17. Oktober 2016 bei 12% der ausstehenden Schuldverschreibungen; Beschlussfähigkeit erst ab 50% gegeben

15.10.2016

Aschheim bei München, 15. Oktober 2016 - Die Laurèl GmbH gibt bekannt, dass nach Ablauf der Anmeldefrist für die Anleihegläubigerversammlung am 17. Oktober 2016 insgesamt 12% der ausstehenden Schuldverschreibungen 2012/2017 angemeldet sind. Das vom Schuldverschreibungsgesetz geforderte Quorum von 50% zur Beschlussfähigkeit wird damit voraussichtlich nicht erreicht werden.

Falls die Versammlung am 17. Oktober 2016 tatsächlich nicht beschlussfähig sein sollte, wird unverzüglich eine zweite Anleihegläubigerversammlung zum Zwecke der erneuten Beschlussfassung zur Anleiherestrukturierung einberufen, die voraussichtlich am 14. November 2016 in Aschheim bei München stattfinden soll.

Für weitere Informationen: Frank Ostermair/Linh Chung Better Orange IR & HV AG +49 (0)89 8896906-14 frank.ostermair@better-orange.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Laurèl GmbH Einsteinring 28 85609 Aschheim Deutschland Telefon: +49 (0)89 99 888 0 Fax: +49 (0)89 99 888 444 E-Mail: info@laurel.de Internet: www.laurel.de ISIN: DE000A1RE5T8 WKN: A1RE5T

Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Tradegate Exchange; Open Market in Frankfurt

