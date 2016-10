Zur Deutschen Bank wurde in den letzten Wochen mit Sicherheit alles geschrieben, was es zu diesem Thema eben so zu schreiben gibt. Auffällige Parallelen zu Lehman Brothers. Mögliche Pleite ja oder nein. Staatshilfen ja oder nein. Zerschlagung ja oder nein. Umstrukturierung ja oder nein. Kaufen ja oder nein. Besonders Zocker...

