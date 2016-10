Hockenheim (ots) -



- Querverweis: Audiomaterial ist unter http://www.presseportal.de/audio abrufbar -



An dieser Stelle können die Radiokollegen den Audioservice der DTM herunter laden.



ANMODERATION



Auf dem Hockenheimring ist beim packenden DTM- Finale an diesem Wochenende jede Menge Action geboten! Es geht um alle drei Titel, Fahrer- Team- und Herstellermeisterschaft. Auf der Pole Position für das vorletzte DTM- Rennen des Jahres steht BMW Pilot Antonio Felix da Costa vor den Audi- Piloten Miguel Molina und Tom Blomqvist. Meisterschaftsspitzenreiter Marco Wittman geht für BMW als Vierter ins Rennen, seine Audi-Herausforderer Edoardo Mortara und Jamie Green starten als 8. und 14. auf Startplatz 12 geht Ex-Formel 1-Pilot Paul di Resta als bester Mercedes- Pilot ins Rennen. Inga Stracke berichtet vom Hockenheimring 1. News von Inga Stracke 30 sek



2. Ots Marco Wittmann, Edoardo Mortara



Alle Rennen werden live in der ARD übertragen, Sport-1 und n-tv berichten ebenfalls. Auf dtm.com gibt's dazu noch den Livestream. Inga Stracke berichtet.



ACHTUNG REDAKTIONEN: Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bitte an ots.audio@newsaktuell.de.



OTS: DTM newsroom: http://www.presseportal.de/nr/38533 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_38533.rss2



Pressekontakt: Bei Fragen oder Wünschen nach zusätzlichen Beiträgen: Inga Stracke POLE POSITION REPORTS GmbH Inga@ingastracke.com http://www.ingastracke.com