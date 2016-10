Als Frau fühlte sie sich nie diskriminiert, als gebürtige Bulgarin schon: Die neue Geschäftsführerin bei Vodafone Deutschland, über Fluch und Segen der Doppelquote - und ihre Digital-Strategie für den Mobilfunkkonzern.

Als Teenager erlebte Anna Dimitrova den Zusammenbruch des Sozialismus. Von ihrem Vater, der damals wie die meisten Bulgaren plötzlich arbeitslos wurde und mutig einen Weinhandel gründete, lernte sie, offen für neue Chancen zu sein. Genau zwanzig Jahre ist es her, dass sie zum Studium nach Deutschland kam. Seitdem arbeitet sie hier. Erst mit Greencard, inzwischen mit deutschem Pass, wie sie im Gespräch mit dem Handelsblatt erzählt. Ein persönliches Jubiläum, das von der heute 40-jährigen Vodafone-Managerin so nie geplant war.

Frau Dimitrova, Sie sind der Traum jedes Headhunters in Sachen Vielfalt: eine qualifizierte Managerin mit ausländischen Wurzeln. Was toll klingt, war aber kein optimaler Start für den Aufstieg in deutschen Unternehmen, oder?Teils, teils. Ich habe zwar nie Vorurteile mir gegenüber als Frau gespürt - aber anfangs doch wegen meiner Herkunft.

Sie stammen aus Bulgarien. Was haben Sie denn erlebt?Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich hatte 2001 mit damals 24 Jahren den besten Abschluss als Diplom-Kauffrau in meinem Jahrgang an der Uni in Erlangen-Nürnberg mit den drei Schwerpunkten Marketing, Wirtschaftsinformatik und Controlling gemacht, nachdem ich vorher in Sofia an der Universität für Weltwirtschaft studiert hatte. Und da fragt mich ein Personalberater doch tatsächlich, was ich denn besser könne als ein deutscher Bewerber. Das hat mich sehr geärgert.

Wieso?Weil es unterstellt, Bulgarien sei ein unterentwickeltes Land. Dabei muss man sich doch zum Beispiel nur mal anschauen, wie selbstverständlich Frauen in den ehemaligen sozialistischen Staaten Führungspositionen bekleiden, auch als Mütter, und wie schwer man sich in Sachen Gleichberechtigung in Deutschland tut. Je nach Perspektive hat doch jede Nation Entwicklungsbedarf.

Warum zog es Sie überhaupt ins Ausland?Eigentlich eine Geschäftsidee: In Österreich hatte ich gesehen, wie bunt Kleidung sein konnte im Gegensatz zu den zuhause vorwiegenden Farben Grau, Braun und Schwarz. Ursprünglich wollte ich in die Mode-Branche, um schickere Textilien in Bulgarien anzubieten.

Im Wald durch Aufnahmeprüfung gefallen

Wie sind Sie mit der Vorliebe für Mode ausgerechnet zu Vodafone gekommen?In der Marketing-Vorlesung in Nürnberg sollten wir eine Branche wählen, um eine Fragestellung unseres Professors konkret zu bearbeiten. 1996 war gerade die Liberalisierung des Mobilfunks in der Presse und Mannesmann D2, so hieß der deutsche Mobilfunkbetreiber vor der Übernahme durch Vodafone, faszinierte mich. Ich hatte sogar Aktien gekauft. Nachdem ich mich so intensiv mit dem Unternehmen beschäftigt hatte, wollte ich unbedingt dort arbeiten und bewarb mich auf eine Stellenanzeige als Managerin für Tarifentwicklung.

Mit Erfolg. War Ihre osteuropäische Herkunft danach noch ein Thema?Einmal bin ich deswegen sogar richtig auf die Nase gefallen. Es ging um die Aufnahmeprüfung in ein globales Führungsnachwuchsprogramm, für das weltweit 15 und davon nur zwei Teilnehmer ...

