In weniger als einem Monat stehen die US-Präsidentschaftswahlen an. Und wer denkt, das Ergebnis sei ohnehin "eingetütet" in dem Sinne, dass die Kandidatin der Demokraten gewinnt, der sollte an das "Brexit"-Votum der Briten denken. Da wurde schließlich allgemein ein "Nein" prognostiziert, und das "Ja" für den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union führte entsprechend zu sehr starken Kursbewegungen am Aktien- und Devisenmarkt.

Nun könnten einige einwenden, ...

