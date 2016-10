Viel Umsatz für wenig Geld oder akutes Pleite-Risiko? Der Umbau der Stahlbranche schürt Kurshoffnungen. Welche Aktien jetzt günstig sind - und wer genug Reserven hat, die Wende zu schaffen.

Als die WirtschaftsWoche vor 17 Monaten Aktien von Thyssenkrupp empfohlen hatte (Ausgabe 16/2015), rief wenige Tage danach ein Hedgefondsmanager in der Redaktion an. Er sei gerade dabei, eine größere Position in Thyssen aufzubauen und wolle sich über die Aussichten informieren. Sein Kaufargument: Nirgends unter großen deutschen Aktien gebe es so viel klassischen Industrieumsatz für so wenig Geld wie bei Stahlunternehmen.

Ein Argument, das auch heute zählt, nachdem Stahlaktien durch Fusionspläne erneut ins Visier risikofreudiger Anleger geraten. Geändert hat sich an der Gesamtsituation wenig: Die Börse bewertet bei Thyssenkrupp jeden Euro des für dieses Jahr erwarteten Umsatzes mit nur 31 Cent. Die Branchenkonkurrenten ArcelorMittal und Tata Steel kommen auf ähnliche Werte. Etwas teurer ist Voestalpine, die wegen ihrer Konzentration auf Spezialstahl profitabler ist. Salzgitter dagegen wird mit nur 20 Cent pro Umsatz-Euro gehandelt. Zum Vergleich: Für einen erfolgreichen Industriekonzern wie Siemens legen Anleger das 1,1-Fache der Erlöse auf den Tisch. Sind Stahlaktien günstige Kaufkandidaten für antizyklische Anleger?

Gemessen an der Gewinnsituation, kann das kaum bejaht werden. Bei Salzgitter, ArcelorMittal oder Thyssenkrupp zahlen Anleger im Schnitt den 30-fachen ...

