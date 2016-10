Die bisher vereinbarten Waffenruhen für Syrien wurden immer wieder gebrochen. Erneut versuchen die USA und Russland, ein Ende der Gewalt herbeizuführen. Doch die Hoffnungen auf einen raschen Durchbruch sind gering.

Die USA, Russland und mehrere andere Staaten haben am Samstag in Lausanne über eine neue Waffenruhe für Syrien beraten. US-Außenminister John Kerry und sein russischer Kollege Sergej Lawrow kamen zunächst zu einem Vier-Augen-Gespräch zusammen, bevor sie sich mit den Spitzendiplomaten aus Saudi-Arabien, dem Iran, der Türkei, Katar, Ägypten und Jordanien an einen Tisch setzten.

Es ist der jüngste in einer ganzen Reihe diplomatischer Versuche, das Blutvergießen in der umkämpften Stadt Aleppo und anderswo im Bürgerkriegsland zu beenden, und der notleidenden Bevölkerung Hilfe zukommen zu lassen. Die letzte Waffenruhe scheiterte im September nach Luftangriffen auf eine Gruppe syrischer Soldaten und auf einen Hilfskonvoi. Russland und die USA machten sich gegenseitig für das Scheitern verantwortlich.

Einer der Knackpunkte damals wie heute ist die extremistische Dschabhat Fatah al-Scham, ...

