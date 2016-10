Berlin (ots) - CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat die CSU dazu aufgerufen, den Streit über Angela Merkels Flüchtlingspolitik beizulegen. "Was wir als Union ändern müssen ist der Eindruck, dass wir uns gegenseitig den guten Willen absprechen", sagte Tauber dem Berliner "Tagesspiegel" (Sonntagausgabe). "Wir dürfen als CDU und CSU über Wege und Maßnahmen streiten, aber wir sollten uns nicht das gemeinsame Ziel absprechen."



