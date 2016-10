Hockenheim (ots) -



Das DTM Finale auf dem Hockenheimring hat sich zu einem extrem spannenden Duell entwickelt. Im vorletzten Rennen des Jahres siegte AUDI- Pilot Miguel Molina vor Meisterschaftsspitzenreiter Marco Wittmann im BMW und dessen Herausforderer, Edoardo Mortara im Audi. Bester Mercedes Pilot war Ex- Formel 1 Pilot Paul di Resta auf Platz 10. In der Meisterschaft steht es nun 194 Punkte für Wittmann und 177 für Mortara. Inga Stracke berichtet vom Hockenheimring



