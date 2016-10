Werder Bremen hat am 7. Spieltag in der 1. Bundesliga mit 2:1 gegen Bayer 04 Leverkusen gewonnen. Bremen kam deutlich besser in die Partie und ging durch einen Treffer von Zlatko Junuzovic in der 13. Minute in Führung.

In der 27. Minute traf Hakan Calhanoglu dann zum 1:1. Nach dem Ausgleich blieben die Gäste aus Leverkusen am Drücker, ein weiterer Treffer gelang ihnen jedoch nicht. Über weite Strecken der zweiten Hälfte bestimmte Werder wieder das Spiel, Ousman Manneh schoss in der 59. Minute das 2:1.