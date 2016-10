Basel (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100006403 -



Vom 11. bis 15. Oktober 2016 drehte sich in der Messe Basel alles

ums Holz. Die Besucherzahlen sind erfreulich und befinden sich auf

Vormesseniveau - 33 626 Besucher nutzten den wichtigsten Treffpunkt

der Holzbearbeitungsbranche, um sich über die neusten Trends und

Innovationen aus den Bereichen Schreinerei, Innenausbau, Holzbau,

Zimmerei, Industrie und Handel zu informieren. Auf rund 45 000 m2

präsentierten sich über 360 Aussteller zu den Themen Maschinen,

Werkzeuge, Materialien und Zubehör. Die Goldmedaille der

Europameisterschaft der Zimmerleute holte sich in der Einzelwertung

Kevin Hofacker aus Deutschland. Und auch in der Nationenwertung

überzeugte Deutschland und sicherte sich den ersten Platz. Den

Publikumspreis Schreiner Nachwuchsstar 2016 konnte Thomas Schmid aus

St. Gallen für sich entscheiden.



Am 11. Oktober wurde die Holz 2016 offiziell eröffnet. Teil der

feierlichen Eröffnungsveranstaltung war ein Podiumsgespräch zum Thema

Handwerk 4.0. Moderiert von Katja Stauber, diskutierten sechs

Persönlichkeiten aus der Branche, wie die Digitalisierung das

Handwerk beeinflusst und wie damit umzugehen sei. «Wir müssen

schauen, dass wir gerüstet sind, ansonsten ergeht es uns wie der

Taxibranche», meinte Josef Föhn, Geschäftsführer der Borm-Informatik

AG. Im Bereich Aus- und Weiterbildung stelle man sich der

Herausforderung, die neuen Mindsets der Digital Natives im Unterricht

zu integrieren. Thomas Rohner von der Berner Fachhochschule wusste:

«Die Lehre muss eine direkte Verbindung zu aktuellen Forschungen

gewährleisten und gleichzeitig neue Lehr- und Didaktikmethoden sowie

E-Learning-Strategien anwenden.» Man war sich einig, dass die

Digitalisierung eine Chance ist, auch wenn vor allem in kleineren

Betrieben noch eine gewisse Unsicherheit herrscht. Dazu passend

schloss Antoine Vernez der Oertli AG: «Industrie 4.0 umfasst die

Kommunikation und die selbstständige Organisation zwischen Bauteilen,

Maschinen, Logistiksystemen und Personen - im Bau birgt diese

Vernetzung der einzelnen Komponenten neue Chancen. Sowohl für den

einzelnen Handwerker wie auch für die gesamte Branche.»



Innovationspreis 2016: Die Ineichen AG entscheidet das Rennen für

sich!



Im Anschluss an die offizielle Eröffnung wurde der

Innovationspreis 2016 vergeben. Über den ersten Platz freuen durfte

sich in diesem Jahr die Ineichen AG aus Ermensee. Mit ihrer neuen

Formatkreissäge Unica Safe, die bei Hautkontakt die Klinge innert

Millisekunden zurückzieht, konnte sie die Jury überzeugen. Platz 2

sicherte sich die Firma Simonswerk GmbH mit dem Bandsystem Variant SC

für Innentüren. Die Bronzemedaille ging an das platzsparende

Wendesystem für Holzelemente TW Flip der Firma Technowood GmbH.



Auf gutem Weg



Rückmeldungen der Aussteller und erste Resultate der unabhängigen

Besucherumfrage zeigen, dass die Holz ihre Rolle als führende

Fachmesse für Gewerbe, Handel und Industrie der Holzbearbeitung in

der Schweiz bestätigen konnte. Peter Eigenmann, OK-Mitglied der Holz

und Geschäftsführer der Eigenmann AG, fasst zusammen: «Die

Besucherqualität ist auch in diesem Jahr sehr gut und durch die neuen

Öffnungszeiten ist die Verteilung besser. Es ist natürlich auch toll,

dass die Stimmung bei den Besuchern so gut ist - die Holz hat fast

schon Volksfestcharakter, sie ist für uns aber trotzdem eine sich

lohnende Messe mit zahlreichen Abschlüssen und konkreten Anfragen.»

Und auch Kurt Strecker, Präsident des Verwaltungsrats der Formex AG,

bestätigt, dass die Holz die wichtigste Branchenplattform ist, um

neue Produkte zu präsentieren: «An der Holz stellen wir jeweils

unsere Neuheiten vor. Hier können wir sie gleich live zeigen und

unseren Kunden neue Inputs liefern. Wir hatten sehr gute Gespräche

und sind zufrieden.»



«Diese Erkenntnisse und die zahlreichen erfreulichen Rückmeldungen

zeigen uns, dass der Ausbau des Sonderbereichs Zukunft Holz sowie die

intensive und tolle Zusammenarbeit mit den wichtigsten

Branchenverbänden richtig sind», freut sich Messeleiterin Theresia

Saner.



Bildung als wertvolle Investition in die Zukunft



Die Podiumsdiskussion zum Thema Handwerk 4.0 hat gezeigt, dass die

Themen Aus- und Weiterbildung zukünftig sogar noch wichtiger werden.

Auch für die Holz ist der Nachwuchs eine Investition in die Zukunft -

den jungen Schreinern und Zimmerleuten sollen die Attraktivität der

Branche und die tollen Perspektiven gezeigt werden. Neben dem

Sonderbereich Fokus Bildung, der in Zusammenarbeit mit sechs Schulen

einen umfassenden Überblick zu aktuellen Aus- und

Weiterbildungsmöglichkeiten bietet, waren gleich zwei Schulen auf dem

Messeplatz präsent. Von Dienstag bis Samstag wurden jeden Tag

Holzbänke in Form eines Buchstabens des Schriftzuges HOLZ erstellt.

Die Sitzflächen wurden von den Lernenden der Schule für

Holzbildhauerei Brienz mit ihren unterschiedlichen Fachrichtungen

gestaltet. Die Höhere Fachschule für Technik und Gestaltung Zug war

mit ihrer Aktion «furniture to go» vor Ort und produzierte live

Holzhocker, die dann auch gleich an das Publikum verschenkt wurden.



Zudem wird jungen Schreinern mit dem Schreiner Nachwuchsstar eine

besondere Bühne geboten. Erneut wurden rund 100 Exponate von

Jungschreinern aus der Deutschschweiz, der Romandie, Süddeutschland

und dem Vorarlberg an der Holz ausgestellt. Der neue, vom

Messepublikum gewählte Schreiner Nachwuchsstar ist Thomas Schmid aus

St. Gallen. Er überzeugte das Publikum mit einem Salontisch aus

Birnbaumholz. Den zweiten und dritten Platz sicherten sich die beiden

Luzerner Florin Stettler und Marcel Koch. Die drei Bestplatzierten

freuten sich über Preise im Wert von 2500, 2000 beziehungsweise 1500

Franken.



Zusätzlich zum Publikumspreis wurden bereits zum dritten Mal die

Juryauszeichnungen OPO Oeschger Beschlagpreis und Roser Talentpreis

verliehen. Der OPO Oeschger Beschlagpreis wird für die durchdachte

Verwendung von Beschlägen im konstruierten Objekt verliehen. Den

Gewinn einer zweitägigen Reise für zwei Personen an die

Internationale Möbelmesse in Mailand 2017 durfte erneut Florin

Stettler mit seinem Bürotisch «Forra» entgegennehmen. Der Roser

Talentpreis im Wert von 1500, 1000 und 500 Franken für die beste

Gesamtbeurteilung wurde durch eine Fachjury unter der Leitung von

Unternehmer und Designer Willi Gläser verliehen. Überzeugen konnten

Martin Robin (1. Platz), Robin Pilloud (2. Platz) und Matthäus Felder

(3. Platz).



Für neue Themen wie beispielsweise BIM, Brandschutz oder

Energieeffizienz fanden jeden Tag zwei spannende Fachreferate im

Innovationsforum statt. Die Berner Fachhochschule hat als

strategischer Partner für Bildung, Forschung und Innovation erneut

die hochwertigen Inhalte geliefert. Das gut besuchte Forum befand

sich im Sonderbereich Zukunft Holz und war Teil des überarbeiteten

Konzepts, welches Trends, Innovation und Networking zusammenbrachte.



Die Zimmerleute zeigen, was sie können



Ein besonderes Highlight der Holz 2016 war die Austragung der

Europameisterschaft der Zimmerleute. Über 30 Teilnehmer aus 10

Nationen kämpften vor Ort um die Goldmedaille. Bewertet wurde das

Zusammenbauen einer anspruchsvollen Dachkonstruktion, für welche die

Teilnehmer 22 Arbeitsstunden Zeit hatten. Die Jury bewertete die

Arbeiten nach den Kriterien Übersichtlichkeit und Genauigkeit,

Sauberkeit und Klarheit der angerissenen Hölzer, Sauberkeit der

Bearbeitung, Mass- und Passgenauigkeit und allgemeiner Eindruck.

Gratulieren darf man Kevin Hofacker aus Deutschland, der mit seinem

Team bestehend aus Daniel Duch und Florian Kaiser auch in der

Nationenwertung gewann. Das Schweizer Nationalteam darf sich über den

zweiten Platz von Florian Nock freuen.



Der Zimmermannsklatsch, der am Freitag auf dem Messeplatz

stattfand, übertraf alle Erwartungen. Mehr als 1300 Zimmerleute

versammelten sich zum Klatsch und halfen mit, den Weltrekord nach

Basel zu holen. Mit dem Klatsch wurde dem traditionellen Handwerk im

Rahmen der Europameisterschaft zusätzlich eine Bühne geboten, die die

Zimmerleute und ihre Arbeit würdigte.



Die nächste Holz findet vom 15. bis 19. Oktober 2019 in Basel

statt.



Originaltext: Holz / MCH Group

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100006403

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100006403.rss2



Kontakt:

Andrea Voegtle

Head Communications Holz

andrea.voegtle@holz.ch

Tel. +41 58 206 26 27

www.holz.ch