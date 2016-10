Bundesbildungsministerin Johanna Wanka will ein Milliardenprogramm für die Digitalisierung starten. Das deutsche Bildungssystem hat aber eigentlich weit größere Probleme als die Ausstattung mit Laptops.

In der vergangenen Woche schaffte Johanna Wanka, was ihr sonst höchst selten gelingt. Die Bundesministerin für Bildung und Forschung kam in die Schlagzeilen. Sie verkündete eine "Bildungsoffensive für die digitale Wissensgesellschaft": ein großes Ausgabenprogramm des Bundes - rund fünf Milliarden jährlich - zur Anschaffung von Computern für Schulen.

Öffentlicher Zustimmung kann sich die Ministerin weitgehend sicher sein. 86 Prozent der Deutschen "wünschen sich, dass ein grundlegendes Verständnis digitaler Technologien in Zukunft fester Bestandteil in der Schul- und Berufsbildung ist", wie das Bundesbildungsministerium am Freitag aus einer eigens in Auftrag gegebenen repräsentativen Umfrage berichtet.

Damit allerdings ist noch lange nicht gesagt, dass die Digitalisierungsoffensive tatsächlich die Probleme des deutschen Bildungswesens löst. Das tut sie eindeutig nicht.

Subventionsmaschine für Hardware-Hersteller

Fehlende Computer sind angesichts fataler Fehlentwicklungen an deutschen Schulen ein eher nebensächliches Problem. Aber eben eines, das man mit Geld beseitigen kann, ohne unbequeme Kurskorrekturen vorzunehmen, also irgendjemandem wehzutun. Und nebenher wirft man noch eine neue Subventionsmaschinerie in Gang - sowohl für die Hersteller von Hardware, noch mehr aber für die Anbieter von Bildungs-Software. All das finanziert vom Steuerzahler.

Natürlich ist nichts dagegen zu sagen, wenn an allgemeinbildenden Schulen die Voraussetzungen verbessert werden, um Schüler auf ein Informatik-Studium oder Berufsausbildungen vorzubereiten, die vertiefte IT-Kenntnisse erfordern. Ganz im Gegenteil. Die Sprache der digitalen Welt zu erlernen, sollte ein Angebot für alle Schüler in Deutschland sein.

Aber den Nerds von morgen das Programmieren beizubringen, ist nicht der Hauptzweck von Wankas Offensive. Vielmehr soll letztlich alles Lernen in allen Fächern digitalisiert werden - zumindest potentiell. Die Entwickler von Lernsoftware versprechen dafür ein künftiges Schülerparadies. "Wir haben die Chance, Bildung 10.000-mal besser zu machen", prahlt ganz unbescheiden Sebastian Thrum, Professor für Künstliche Intelligenz in Stanford, Google-Vordenker und nun Gründer von "Udacity" gegenüber dem Magazin "Stern". Das Unternehmen will Bildung mit entsprechender Software zu einem "lebenslangen Erlebnis" machen, und "weniger passives Zuhören, sondern mehr aktives Tun" ermöglichen.

Die ...

