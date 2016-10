Für den Syrien-Krieg ist Aleppo der Ort mit der größten Bedeutung. Wer diese Stadt beherrscht, kontrolliert den wichtigsten Punkt des Landes. Das größte Problem: Mit der Eroberung wäre der Krieg längst nicht vorbei.

Wo einst Kinder spielten, patrouillieren Soldaten durch menschenleere Straßen. Trümmer säumen ihren Weg. Von den Häusern stehen nur noch die Fundamente. Wie abgenagte Knochen ragen Metallstreben in die staubige Luft. Ausgehungert und ausgebombt ist die syrische Metropole Aleppo nach fast sechs Jahren Krieg. Und doch hat sie noch immer eine Schlüsselrolle im Konflikt zwischen Regierungstruppen, Rebellen und der Extremistenmiliz IS.

Wer diese Stadt beherrscht, kontrolliert den strategisch wichtigen Punkt zwischen Mittelmeer und Euphrat und damit den Nordwesten Syriens. Deswegen versuchen die Armee von Präsident Baschar al-Assad und ihre Verbündeten mit allen Mitteln, den Ostteil der früheren Millionenstadt von den Rebellen zurückzuerobern. Russlands Luftwaffe fliegt Angriffe, Assads Armee führt eine Koalition mit der libanesischen Hisbollah und Irans Revolutionsgarde am Boden.

Nicht heute und nicht morgen, aber irgendwann wird Aleppo unter die Kontrolle der syrischen Regierung geraten, sind Experten überzeugt. "Aleppo wird langsam fallen, vielleicht in einem Jahr", sagt der ehemalige US-Botschafter in Syrien, Robert Ford, der heute am Nahost-Institut in Washington arbeitet. "Aleppo ist nicht der Wendepunkt, noch nicht." Das Assad-Regime werde zwar gewinnen, ist Ford überzeugt. Aber das werde den Krieg nicht beenden, weil die Opposition weiter kämpfen werde - trotz der heftigen Bombardements.

Ein Fall Aleppos wäre für die Rebellen allerdings verheerend, weil es für ihren Nachschub wichtig ist, sagt Rolf Holmboe. Der ehemalige dänische Botschafter im Libanon, in Syrien und Jordanien ist heute am kanadischen Global Affairs Institute beschäftigt. "Die Rebellen werden in Enklaven isoliert sein. Ohne Schwierigkeiten wird dann das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...