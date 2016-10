Die Bemühungen um eine neue Waffenruhe in Syrien kommen nicht wirklich voran. Die Außenminister der USA und Russlands sind ohne konkrete Absprachen aus der Schweiz abgereist. Nun wird in London gesprochen.

Kein Hoffnungssignal für Syrien: Ohne konkrete Einigung auf eine Waffenruhe sind Gespräche der USA und Russlands mit mehreren Staaten der Konfliktregion beendet worden. Das bestätigten Delegationskreise der Deutschen Presse-Agentur nach den rund fünf Stunden währenden Gesprächen im schweizerischen Lausanne. US-Außenminister John Kerry berät nun an diesem Sonntag in London mit europäischen Außenministern über die Lage in Syrien.

Gastgeber ist sein britischer Kollege Boris Johnson, auch Frankreichs Außenamtschef Jean-Marc Ayrault ist dabei, geladen sind ...

