Herbstzeit ist Bücherzeit - endlich wieder mehr Zeit zum gemütlichen lesen. Wir stellen Ihnen einige lohnenswerte Neuerscheinungen vor. Bücher, die zum Mitmachen einladen, die wütend machen und Bücher, die Türen öffnen.

Das einzig Gute daran, dass ich seit bald sieben Jahren ein Nomaden-Dasein als Pendlerin in überfüllten Regionalzügen zwischen Köln und Düsseldorf führe, sind die Bücher. Während für andere Kollegen der Arbeitsstress bereits beginnt, wenn der Wecker klingelt oder sie im Auto sitzen, sind die täglichen drei Stunden im Zug für mich ein zentraler Bestandteil meines Arbeitsalltags geworden. Ich lese (also bin ich!).

Pro Woche schaffe ein bis zwei Bücher und ich muss sagen, dass mir diese Papiergefährten auf meinem täglichen Arbeitsweg einen wirklichen Mehrwert bieten. Kommt es etwa bei der Deutschen Bahn mal wieder zu technischen Problemen mit Wartezeiten und Verspätungen (auch darüber soll es ja schon Bücher geben), werde ich gar nicht erst nervös, denn ich habe ja immer ein gutes Buch dabei, über das ich dann hier für Sie schreiben darf. So wird aus einem längeren zeitaufwendigen Arbeitsweg - effektive Arbeitszeit. Stressig wird es bei mir erst später, wenn ich im Büro angekommen bin - aber das ist eine ganz andere Geschichte.

Manche Empfehlung, die ich Ihnen hier präsentiere, mag übrigens vielleicht nicht ganz Ihr Geschmack sein. Nehmen Sie daher einfach das, was Sie gebrauchen können und lassen Sie den Rest weg. Und jetzt wünsche ich Ihnen eine angenehme Lektüre!

Ross McCammon: "Will noch jemand einen Wodka?"

Weder überragende Kompetenz noch unermüdlicher Einsatz führen im Berufsleben nach oben, sagt Ross McCammon und er ist einer, der es wissen muss. Der New Yorker hat selbst mal klein angefangen, ist seit 2005 Redakteur beim Esquire Magazine und leitet dort mittlerweile vier Ressorts. In seinem Buch "Will noch jemand einen Wodka? - So kommen Sie im Büro garantiert gut an", das bei Goldmann erschienen ist, beschreibt der Autor klug und feinfühlig, welche Fähigkeiten im Berufsleben oft den kleinen Unterschied machen: der perfekte Händedruck, Regeln fürs Geschäftsessen, das richtige Lächeln, unterhaltsamer Smalltalk.

Mit der richtigen Dosis Humor erläutert Ross die unausgesprochenen Benimmregeln des Arbeitslebens, etwa: "Schweigen ist eine Tugend. Die am meisten unterschätzte Taktik am Arbeitsplatz besteht darin, nichts zu sagen." Oder: "Wenn Sie nicht neugierig sind, funktioniert Smalltalk nicht. Also seien Sie neugierig." Ein durchaus gelungenes Handbuch für Aufsteiger und alle, die es noch werden wollen.

Austin Kleon: "Show your work! 10 Wege, auf sich aufmerksam zu machen"

Noch ein kluger, frecher Amerikaner, den ich Ihnen ans Herz lege. Austin Kleon wirft in seinem kleinen Büchlein, das bei Mosaik erschienen ist, einen originellen Blick auf das Thema Eigenwerbung: "Show your work", lautet sein Credo. Dazu muss man so präsent und interessant sein, dass andere die eigene Arbeit gar nicht ignorieren können (was übrigens nicht heißt, dass man das Internet für ein Tagebuch halten und dort alles preisgeben sollte.) Wie man gekonnt auf seine eigenen Ideen aufmerksam macht, demonstriert Kleon in zehn einfachen Regeln.

Wenn Sie jemand sind, der es eigentlich hasst, Werbung für sich selbst zu machen, dann ist dieses Buch genau das richtige für Sie. Und sagen Sie jetzt bitte nicht, Sie hätten keine Zeit dafür! Hören Sie auf Austin Kleon. Der sagt: "Die Zeit ist da - ich nehme sie mir einfach. Zeit schlummert an denselben Orten wie lose Münzen: in den Ecken und Ritzen. Sie steckt zwischen den großen Aufgaben - während der Zugfahrt, in der Mittagspause, in den knappen Stunden, wenn die Kinder endlich im Bett liegen. Vielleicht verpasst du so eine Folge deiner Lieblingsserie oder bekommst eine Stunde weniger Schlaf, aber du findest deine Zeit, wenn du nur danach suchst."

Dürfen Männer im Stehen pinkeln?

Winfried Schwabe: "Dürfen Männer im Stehen pinkeln"?

Zugegeben, beim Titel dieses Buches von Winfried Schwabe habe ich zunächst nicht damit gerechnet, dass es mich begeistern könnte. Aber da Schwabe nicht nur Autor, sondern auch Jurist ist, der seit vielen Jahren als wissenschaftlicher Kolumnist über kuriose Rechtsfälle schreibt, versteht er ein Handwerk ziemlich gut. Es ist eine wahre Freude, seine verblüffenden Geschichten aus der Welt des Rechts zu lesen, die kürzlich bei Dumont erschienen sind. An einem halben Sonntag hatte ich das lehrreiche Buch weggelesen und mich dabei köstlich amüsiert.

Auch wenn es mich teilweise wirklich erschüttert hat, welche Absurditäten es in unserer deutschen Rechtssprechung gibt! Worauf muss man beim Fremdgehen achten? Wie wehrt man sich gegen falsche Wettervorhersagen? Muss man Toilettenfrauen eigentlich bezahlen? Und wie müssen Blumenkästen eigentlich hängen? Ein fabelhaftes Buch, mit dem man der Lösung eines großen Rätsels auf die Spur kommt: Was geht in deutschen Gerichtssälen eigentlich genau vor sich?

Torsten Ermel: "Beamte. Was die Adeligen von heute wirklich verdienen"

Etwas "geschockt" war ich auch nach der Lektüre des Buches von Torsten Ermel, "Beamte. Was die Adeligen von heute wirklich verdienen" (erschienen im Tectum Verlag). Der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Ermel beschäftigt sich auf 240 Seiten mit den Einkommensunterschieden zwischen Beamten und "normalen" Arbeitnehmern und zeigt, welche zahlreichen Privilegien Beamte so genießen (Spoiler: verdammt viele!). Sei es beim Ruhestandsgehalt, bei der Altersteilzeit, Gesundheitsvorsorge, bei Lohn- und Einkommenssteuer oder dem Eltern- und Kindergeld... als Leser kommt man aus dem Staunen eigentlich gar nicht mehr raus und man fragt sich wirklich, warum man damals nicht selbst auf die Idee gekommen ist, eine Beamtenlaufbahn einzuschlagen.

Ermel hat gut recherchiert und er liefert mit seinem Buch alles, was eine längst fällige Debatte zu diesem Thema braucht: das sachkundige Wissen, den historischen Hintergrund sowie zahlreiche konkrete Änderungsvorschläge.

Ute Flockenhaus: "Gute Briefings", Ewald Wessling: "Digitalisierung erfolgreich nutzen"

Lehrreich sind übrigens auch zwei kleine und kompakte Büchlein, die es gerade von Gabal zu den Themen Briefing und Digitalisierung gibt. Der Vorteil: Sie sind in nur 30 Minuten zu lesen und fassen die wichtigsten Informationen zusammen. Der Nachteil ist natürlich, dass man derart komprimiert nicht sonderlich tief einsteigen kann. Dennoch bekommt man als Leser zumindest eine gute, qualifizierte und leicht verdauliche Einführung.

So erfahren Sie bei Ute Flockenhaus was ein gutes Briefing überhaupt ist, welche Anforderungen es erfüllt und wie Sie damit bessere Arbeitsergebnisse erzielen. Ewald Wessling zeigt in 30 Minuten wie sich unsere Gesellschaft durch den digitalen Wandel verändert, wohin diese Entwicklungen führen werden und wie jeder in der digitalen Welt persönlich und beruflich profitieren kann.

Die Führungskunst der Jedi!

Thorsten Petry: "Digital Leadership - Erfolgreiches Führen in Zeiten der Digital Economy."

Von Haufe kommt das nächste Buch, das man besser als umfassendes Werk zum Thema Digital Leadership beschreiben könnte. Und man muss kein Fachmann oder keine Fachfrau sein, um Gefallen an dem klugen Wälzer zu finden. Prominente Experten aus Wissenschaft und Praxis stellen hier verständlich und spannend erklärt neue Managementansätze aus Unternehmen und Start-ups vor und sensibilisieren für die Führungsanforderungen in der Digital Economy. Der Preis ist mit rund 50 Euro zwar ganz ordentlich, aber wenn man bedenkt, dass Sie auf den 466 Seiten so viele kluge Dinge erfahren, dass Sie sich einige mittelmäßige Bücher zu dem Thema sparen können, macht es schon wieder Sinn.

Wie muss sich die Unternehmens- und Personalführung verändern, um im Zeitalter der Digital Economy - einem Zeitalter der Beschleunigung - erfolgreich zu sein? Um diese zentrale Frage geht es in diesem Buch und sie könnte besser nicht beantwortet werden als hier. Herausgeber ist Thorsten Petry, der Unternehmensführung, Organisation und Personalmanagement lehrt und auch als Managementberater tätig ist.

Michael Fuchs, Jochen Messner: "Die Führungskunst der Jedi"

Michael Fuchs, Jochen Messner: "Die Führungskunst der Jedi"

Ebenfalls bei Haufe erschienen ist das Management-Buch "Die Führungskunst der Jedi"

