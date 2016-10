Während es in China für Empörung gesorgt haben sollte, dürfte in Salzgitter Freude geherrscht haben: Die Europäische Union hat Strafzölle gegen weitere chinesische Stahlerzeugnisse beschlossen. So sollen nun auch warmgewalzte Produkte und Grobbleche von den Strafzöllen betroffen sein, um den durch chinesisches Preis-Dumping ...

Den vollständigen Artikel lesen ...