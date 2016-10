CSU-Chef Horst Seehofer will laut einem Medienbericht in Zukunft kürzer treten. Demnach plant er offenbar, im nächsten Jahr eines seiner Ämter aufzugeben.

Horst Seehofer will eines seiner Spitzenämter aufgeben. "Ich kann für die CSU nicht ewig den Libero machen. Einmal soll ich die absolute Mehrheit in München holen und dann die bayerischen Interessen in Berlin durchsetzen", sagte Seehofer der "Bild am Sonntag".

Mit hoher Wahrscheinlichkeit würden nach der Wahl 2017 im nächsten Bundestag sieben Parteien sitzen. "Damit wir da den anderen die Stirn bieten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...