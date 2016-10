Europafrust, Europamüdigkeit? Stimmt, die hat den Kontinent erfasst. Aber ein Blick in die Ukraine zeigt, welche Kraft europäische Werte entfalten können.

Vor Kurzem war der 75. Jahrestag des Massakers von Babyn Jar, das allgemein als eines der größten einzelnen Massaker gilt, die während des Holocausts verübt wurden. Zwischen dem 29. und dem 30. September 1941 wurden in der Schlucht von Babyn Jar am Rande der ukrainischen Hauptstadt Kiew 33.771 jüdische Zivilisten von SS-Truppen unter Einsatz von Schusswaffen ermordet. Diejenigen, die den Kugelhagel überlebten, wurden zusammen mit den Leichen lebendig begraben.

Bis zu jenem Zeitpunkt war das Massaker von Babyn Jar der größte von Deutschland im Zweiten Weltkrieg zu verantwortende Massenmord, und es blieb der größte Massenmord der Nazis auf dem Gebiet der Sowjetunion - begangen mit Unterstützung von Ukrainern.

Das Verbrechen stellt nicht nur einen Tiefpunkt in der ukrainischen Geschichte dar, sondern zeigt auch die offene Brutalität und Grausamkeit, die das deutsche Regime und seine Kollaborateure in den jeweiligen Ländern oft an den Tag legten. Vielfach wird behauptet, dass der Holocaust eine moderne, technisierte Form des Mordens war, doch in Wahrheit starb eine sehr große Zahl der Holocaust-Opfer in ähnlicher Weise wie die Opfer von Babyn Jar.

Überall auf der Welt, auch in Kiew, fanden Veranstaltungen ...

