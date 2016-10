Unterföhring (ots) -



Alles auf Hattrick! Den Fanta Zwei ist es als erstes Team bei "The Voice of Germany" gelungen, ihren Titel zu verteidigen - 2016 können sie sogar den Hattrick klar machen. Ihr größter Gegner dabei: "Wir selber", sagt Michi Beck lachend. Smudo ergänzt: "Wir sind die Verfolgten und Verfolgter zu sein ist immer schwieriger als Verfolger. Der Druck ist höher." Über das Verhältnis der Coaches sagt er: "Yvonne begegnet uns auf Augenhöhe, kann auch den Kampf ab und möchte diesen auch. Das macht großen Spaß. Ich kloppe mich gern mit ihr und habe auch Respekt. Samu ist sowieso ein Soul-Brother, der, wie wir, das Entertainment liebt. Und nachdem unser Lieblingsfeind Garvey nicht mehr dabei ist, muss jetzt der Bourani ran." Warum die Blind Auditions - ab Donnerstag, 20. Oktober 2016, auf ProSieben und Sonntag, 23. Oktober, in SAT.1 - für die beiden Hip Hopper eine einzige Überraschung sind und wer auf dem Doppelstuhl die "Buzzer-Hosen" an hat, verraten die beiden im Interview auf www.presse-portal.tv/voice.



Sonntag ist "The Voice of Germany"-Feiertag



It's nothing but "The Voice": SAT.1 befördert Deutschlands erfolgreichste Musikshow und macht ab 23. Oktober 2016 den Sonntag zum "The Voice of Germany"-Feiertag. Drei Tage vorher startet die sechste TVOG-Staffel mit den Blind Auditions am Donnerstag (20. Oktober) auf ProSieben. Die Coaches Samu Haber, Andreas Bourani und die "Fanta 2", Michi Beck und Smudo, suchen zum ersten Mal mit Yvonne Catterfeld die besten Stimmen Deutschlands.



"The Voice of Germany" ab 20. Oktober 2016, donnerstags auf ProSieben und ab 23. Oktober 2016, sonntags in SAT.1, jeweils um 20:15 Uhr



Infos zu "The Voice of Germany" auch auf der Presseseite www.presse-portal.tv/voice oder unter www.TheVoiceofGermany.de



