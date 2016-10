Robert Jung, Chef der Restaurantkette Nordsee, kann sich einen Zusammenschluss mit der Deutschen See gut vorstellen. Zuletzt hatte es Berichte über einen möglichen Verkauf von Nordsee gegeben.

Nach Spekulationen über einen Verkauf der Restaurantkette Nordsee bringt deren Chef Robert Jung einen Zusammenschluss mit ihrem Fischlieferanten ins Spiel. "Ich könnte es mir gut vorstellen, dass Deutsche See und Nordsee eines Tages wieder ein Unternehmen werden", sagte Jung der "Welt am Sonntag". Der Fischgroßhändler hatte in der Vergangenheit schon einmal zu Nordsee gehört. Heute ...

