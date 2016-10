Berlin (ots) - Das Verbot von Dieselfahrzeugen und Benzinern sollte nach Ansicht der Grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung wie der Ausstieg aus der Atomenergie stufenweise erfolgen. "Am Ende sollte ein verbindlicher Fahrplan stehen - ähnlich wie beim Atomausstieg", sagte Ralf Fücks, Vorstand der Böll-Stiftung, dem "Tagesspiegel" (Montagausgabe).



