Jetzt steht es an - das große DTM-Saisonfinale auf dem Hockenheimring. Alles oder nichts heißt es im Titelkampf zwischen Meisterschaftsspitzenreiter Marco Wittmann im BMW und dessen Herausforderer, Edoardo Mortara im AUDI. Die Titelkontrahenten starten nebeneinander aus der dritten Reihe, Wittmann auf Platz fünf, Mortara auf Platz sechs. Die Pole Position sicherte sich Antonio Felix da Costa im BMW, vor den Mercedes- Piloten Gary Paffet und BMW-Pilot Tom Blomqvist. Der Start ist um 15.15h. Inga Stracke berichtet vom Hockenheimring Inga Stracke berichtet.



1. gebauter Beitrag von Inga Stracke mit O-Tönen: Dieter Gass, Audi DTM Sportchef // Ulrich Fritz, DTM-Chef Mercedes // Pascal Wehrlein, 2015 DTM-Champion - aktuell Manor Mercedes F1-Pilot



