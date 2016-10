Der Öl- und Gaskonzern OMV strapaziert die Nerven seiner Anleger. Dennoch ist Alexander Kovalenko überzeugt, dass es sich bei dem Austria-Investment nicht um eine sogenannte Value-Falle handelt. Sein Argumente.

Die Aktie des österreichischen Öl- und Gaskonzerns OMV war in den letzten Monaten und Jahren eine Geduldsprobe für die Investoren. Zwischen Mai 2013 und Dezember 2014 hat der Konzern rund 50 Prozent seiner Marktkapitalisierung verloren. Seitdem verläuft der Aktienkurs ziemlich volatil. Dafür gab es diverse Gründe: Neuorientierung bei der Konzernstrategie, Unklarheiten in den Chefetagen, Produktionsausfälle in Krisengebieten, eine generell schlechte Entwicklung des österreichischen Aktienmarktes und natürlich der Ölpreisverfall.

Mit einem kurzfristigen Anlagehorizont könnte man die Aktie sogar unter Umständen als Value-Trap, das heißt als Value-Falle, klassifizieren. Andererseits stellt das Unternehmen ein grundsolides Geschäft dar, hat eine vernünftige neue Strategie herausgearbeitet und auch die Vorstandsfrage ist geklärt. Der Markt scheint dies allmählich zu erkennen: Seit dem Tiefpunkt Ende 2014 notiert die Aktie derzeit fast 30 Prozent höher. Unterstützend wirkte auch natürlich die Erholung des Ölpreises.

Aufgrund der Kombination aus einer nach wie vor ausgeprägten Unterbewertung und Relativer Stärke werden wir die OMV-Aktie weiter halten. Der Titel befindet sich im Aktienkernportfolio unseres Musterdepots sowie im "VSAK - Value Europa"-Wikifolio der Bayerische Vermögen AG (ISIN: DE000LS9BPF0).

Eine Woche im Zeichen der Quartlasbericht

Der Dax ist in den vergangenen Wochen in einer starken Seitwärtsbewegung. Die Unsicherheit rund um Brexit, Griechenlandkrise, US-Wahl sowie die Geldpolitik der Notenbanken sorgen immer wieder für die volatilen Bewegungen an den Kapitalmärkten. Auf Wochensicht hat sich der DAX um 0,9 Prozent verbessert.

Die Berichtssaison startet nun in Europa. So werden Daimler und SAP als erste Dax-Unternehmen am Freitag Quartalsberichte vorlegen. Am Freitag haben die ...

