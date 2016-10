Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Continental übernimmt Oberflächenspezialisten Hornschuch

Continental verstärkt sich mit einem Zukauf. Der DAX-Konzern übernimmt den Oberflächenspezialisten Konrad Hornschuch AG. Eine entsprechende Vereinbarung über den Kauf sei beschlossen worden, teilte der Automobilzulieferer am Samstag mit. Das Wall Street Journal hatte schon Mitte Juli von informierten Personen von der Übernahme erfahren. Sie sagten seinerzeit, dass der Kaufpreis rund 400 Millionen Euro betragen könnte.

Deutsche Bank soll Geschäftsmodell in den USA ändern - Zeitung

Der Deutschen Bank droht bei einer Einigung mit dem US-Justizministerium einem Zeitungsbericht zufolge nicht allein eine Geldstrafe. "Bevor es zu einer Vereinbarung mit den Amerikanern über eine Höhe der Strafzahlung kommt, muss das Geldhaus noch ein, zwei andere Dinge klären", zitiert die Welt am Sonntag einen Informanten. Dazu gehörten demnach einschneidende Änderungen am Geschäftsmodell. Ein Sprecher der Deutschen Bank lehnte gegenüber Dow Jones Newswires eine Stellungnahme ab.

Volkswagen zahlt US-Klägeranwälten 175 Millionen Dollar - Kreise

Nach der Einigung mit Behörden und Kunden in den USA im Zuge des Abgasskandals hat Volkswagen sich nun offenbar auch mit den Anwälten der Klägerseite auf die Höhe der Gebühren verständigt. Die Vertreter der Gegenseite bekämen 175 Millionen US-Dollar von Volkswagen, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person. Eine Sprecherin von VW lehnte einen Kommentar ab.

Tengelmann will Edeka Vorkaufsrecht bei Filialen einräumen

Tengelmann will Edeka ein bevorzugtes Zugriffsrecht auf attraktive Standorte einräumen, wenn der Einzelverkauf von Filialen der schwer angeschlagenen Supermarktkette beginnt. "Wenn Edeka Märkte von Kaiser's Tengelmann übernehmen will, die kartellrechtlich unproblematisch sind, dann hat Edeka für mich den Vorrang", sagte Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub dem Handelsblatt. "Das gebietet alleine der Anstand nach zwei Jahren Zusammenarbeit", so Haub.

Wirtschaftsministerium plant Schutz vor ausländischen Übernahmen - Zeitung

Das Bundeswirtschaftsministerium will Hightech-Unternehmen der deutschen Wirtschaft einem Zeitungsbericht zufolge vor dem ungewollten Zugriff vor allem staatlicher oder teilstaatlicher Unternehmen aus dem nicht-europäischen Ausland schützen. Das berichtet die Welt am Sonntag. Die Zeitung zitiert aus einem Eckpunkte-Papier des Staatssekretärs Matthias Machnig.

Schäuble für ESM als Haushaltskontrolleur für die Eurozone

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) schlägt den europäischen Rettungsfonds ESM als Hüter über die Haushalte der Euroländer vor. Er denke "darüber nach, ob man nicht den europäischen Krisenfonds ESM stärker schrittweise in diese Richtung entwickeln könnte", sagte Schäuble der Stuttgarter Zeitung. "Der ESM würde die Haushaltsentwürfe nicht politisch, sondern streng nach den Regeln beurteilen." Der stärkere politische Führungsanspruch der EU-Kommission beiße sich mit ihrer Rolle als neutrale Hüterin der Verträge.

CDU-General rechnet vor Parteitag mit Klarheit über Merkels Zukunft

Klarheit über eine weitere Kanzlerkandidatur Angela Merkels wird nach Ansicht von CDU-Generalsekretär Peter Tauber noch vor dem Parteitag Anfang Dezember herrschen. "Bis zum Parteitag gibt es ja noch viele Möglichkeiten, Neuigkeiten zu verkünden", sagte Tauber dem Tagesspiegel.

US-Haushaltsdefizit steigt erstmals seit fünf Jahren

Steigende Ausgaben durch die Regierung und eine Verlangsamung beim Einnahmenwachstum haben den USA im abgelaufenen Fiskaljahr ein höheres Haushaltsdefizit beschert. Es war der erste Anstieg seit 2011.

Lawrow: Internationale Syrien-Gespräche gehen weiter

Die Syrien-Gespräche zwischen den USA, Russland und den wichtigsten Ländern der Krisenregion sollen nach den Worten des russischen Außenministers Sergej Lawrow fortgesetzt werden. Sie hätten sich darauf geeinigt, "die Kontakte im Laufe der nächsten Tage fortzusetzen", sagte Lawrow am Samstagabend nach über vierstündigen Gesprächen in Lausanne den russischen Nachrichtenagenturen.

US-Militär meldet fehlgeschlagenen Raketenstart in Nordkorea

Inmitten der Vorbereitung neuer UN-Sanktionen gegen Nordkorea hat das kommunistische Land nach US-Angaben eine Mittelstreckenraketen getestet. Die ballistische Rakete vom Typ Musadan sei am Samstag aber erfolglos abgeschossen worden, teilte das US-Militär mit. Ein Pentagon-Sprecher kritisierte den Test als "Provokation" und versicherte, die USA seien darauf vorbereitet, sich und ihre Verbündeten zu verteidigen.

USA verbannen Samsungs Galaxy Note 7 aus den Flugzeugen

Das Pannen-Smartphone Galaxy Note 7 von Samsung Electronics darf auf US-Flügen nicht mehr mitgenommen werden. Die amerikanischen Behörden haben das Gerät komplett aus den Maschinen verbannt.

Salesforce bietet nicht für Twitter

Eine Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter ist mit dem Rückzug des letzten Interessenten zunächst vom Tisch. Am Freitagabend verkündete Salesforce, nicht für Twitter bieten zu wollen. Twitter passe nicht zum Unternehmen, sagte eine Sprecherin von Salesforce.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2016 11:45 ET (15:45 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.