Das für Schiiten wichtige Aschura-Fest wird in der irakischen Hauptstadt Bagdad zum Blutbad der Terrormiliz IS. Doch die Offensive gegen die Dschihadisten steht womöglich schon kurz bevor.

Vor der lange erwarteten Offensive auf die IS-Hochburg Mossul im Irak haben Selbstmordattentäter mehr als 40 Menschen in der Hauptstadt Bagdad mit in den Tod gerissen. Die Anschläge am Samstag und Sonntag, zu denen sich die Terrormiliz Islamischer Staat bekannte, trafen zwei Trauergesellschaften in vor allem von Schiiten bewohnten Vierteln. Alleine bei dem Angriff auf eine Trauerfeier am Samstag starben 40 Menschen.

Ein weiterer Selbstmordattentäter sprengte sich am Sontag nahe eines Trauermarsches in die Luft und tötete mindestens zwei Personen. Die Detonation ereignete ...

