Indiens Landwirtschaft gehört zu den ineffizientesten der Welt. Trotzdem ist das Land der größte Milchproduzent der Welt - und exportiert mehr Rindfleisch als Argentinien, Brasilien oder die USA.

Die Beschlagnahmungen begannen im September, kurz vor dem muslimischen Opferfest Eid-al Adha. Unweit der indischen Hauptstadt Neu Delhi patrouillierte die Polizei durch den Distrikt Mewat im Bundesstaat Haryana. Ihr Ziel waren Straßenstände, die Biryani anbieten, ein traditionelles indisches Reisgericht. Der Verdacht: Statt des erlaubten Schaf- oder Hähnchenfleischs könnten die Händler illegal Kuhfleisch unter den Reis gemischt haben.

In den vergangenen beiden Jahren ist Indiens Verhältnis zum Rind noch widersprüchlicher geworden, als es ohnehin schon war. Einerseits nahmen in dem Land, in dem Kühe für die große Mehrheit der Bevölkerung heilig sind, die Übergriffe auf Verkäufer und Produzenten von Rindfleisch zu. In den meisten indischen Bundesstaaten ist es verboten, Kühe zu schlachten oder ihr Fleisch zu essen. Doch nicht nur die Polizei verfolgte diese Gesetze zuletzt strenger. Auch die Selbstjustiz gegen vermeintliche Rindfleisch-Sünder nahm deutlich zu.

Trotzdem stieg Indien im Jahr 2014 zum größten Rindfleischexporteur der Welt auf. In weniger als zehn Jahren konnte das Land seinen Export von gut 0,6 Millionen Tonnen auf mehr als 2 Millionen Tonnen mehr als verdreifachen. Rindfleischexporte lösten inzwischen sogar Basmatireis als das Agrarprodukt ab, mit dem das Land den meisten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...