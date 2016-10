Regensburg (ots) - Haben Sie in jüngster Zeit einmal versucht, einen Aufenthalt in einem Wellness-Hotel zu buchen - vielleicht auch noch an einem Wochenende? Sie werden gestaunt haben. "Ausgebucht", heißt es in den Häusern, die halbwegs Rang und Namen haben - von Oberbayern über die Oberpfalz bis nach Österreich. Und fast hat man den Eindruck, dass Samstag und Sonntag niemand mehr zu Hause weilt. Kurzurlaub ist mega-in. Davon profitieren alle Hotels, die in den vergangenen Jahren kräftig in ihre Zukunft investiert haben. Ob im niederbayerischen Bäder-Dreieck oder im Bayerischen Wald - stressgeplagte Städter lassen es sich gerne mal ein paar Tage richtig gut gehen. Hauptsache, der Zielort ist nicht so weit entfernt und die Anreise bedeutet keinen Stress. Eine formidable Auslastung in unsicheren Zeiten ist allerdings keine Garantie, dass das auch so bleibt. Wer in der Hotellerie erfolgreich sein will, darf sich im Gegensatz zu den Gästen nicht ausruhen, sondern muss ständig etwas Neues anbieten.



