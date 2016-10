Microsoft lädt Icertis ein, auf der größten IT-Veranstaltung des Mittleren Ostens die Fähigkeiten der cloudbasierten Vertragsmanagementplattform vorzustellen



Bellevue, Washington (ots/PRNewswire) - Icertis (http://www.icertis.com/), der führende Anbieter von Contract Lifecycle Management [Lebenszyklusmanagement von Verträgen] für Unternehmen in der Microsoft Cloud, gab heute die Teilnahme an der 36. jährlichen Gitex Technology Week (http://www.gitex.com/) vom 16. - 20. Oktober 2016 in Dubai, VAE, gemeinsam mit Microsoft, ebenso wie die Platinum Sponsorschaft bekannt. Angesichts der jüngsten Erfolge ( http://www.icertis.com/news/microsoft-standardizes-on-icertis-contrac t-management-to-manage-its-global-volume-licensing-and-oem-contractin g/), die Microsoft bei der Standardisierung mithilfe der Icertis Contract Management (ICM) Plattform erzielt hat, lud Microsoft Icertis ein, am Stand von Microsoft (B7-10) zu präsentieren. Rajeev Kumar, VP of Sales von Icertis, wird zu den Teilnehmern über "Unlocking Value in your Contracts" [Freisetzung von Werten in Ihren Verträgen] sprechen und den nennenswerten Nutzen der Zentralisierung und Automatisierung des Vertragsmanagements aufzeigen. Auf der diesjährigen Veranstaltung werden über 140.000 Fachleute aus dem gesamten Spektrum der Technologiesektoren erwartet, und Icertis ist der einzige Anbieter von Contract Lifecycle Management, der auf ihr Präsentationen geben und ausstellen wird.



"Gitex ist die Technologieveranstaltung für Unternehmen, die ihren Namen im internationalen Geschäft bekannt machen wollen", sagte Samir Bodas, CEO und Mitgründer von Icertis. "Nach dem Erfolg Microsofts mit der Standardisierung der weltweiten Verwaltung seiner Verträge für großvolumige Unternehmenslizenzen und das OEM-Geschäft im Wert von $ 60 Milliarden auf der Icertis Contract Management Plattform, macht es durchaus Sinn für Microsoft, mit uns als Partner bei dieser Veranstaltung aufzutreten. Im Rahmen unserer Mission, der bevorzugte Anbieter von Contract Lifecycle Management Plattformen für die Welt zu werden, bietet die Gitex eine einzigartige Chance, unsere Kundenbasis und weltweite Präsenz weiter auszubauen."



"Unlocking Value in your Contracts" Wer: Rajeev Kumar, VP of Sales von Icertis Wann: 16:30-17:00 Uhr am Mittwoch, dem 19. Oktober 2016 Wo: Microsoft Stand B7-10, Pod P3 Angaben zum Vortrag: Darstellung, wie die nächste Generation von Contract Lifecycle Management die Verwaltung von Unternehmensverträgen revitalisieren, die Fähigkeit der Freisetzung versteckter Werte von Verträgen erheblich stärken, und gleichzeitig Governance, Compliance und Visibilität verbessern kann.



Mit einem Klick hier (http://www.gitex.com/gitex-2016-registration) erhalten Sie weitere Informationen über die Gitex Technology Week.



Über Icertis



Icertis ist der führende Anbieter von Contract Lifecycle Management in der Cloud. Icertis Contract Management (ICM) ist eine innovative, einfach zu bedienende Plattform, die in hohem Maße konfigurierbar ist und sich kontinuierlich den komplexen geschäftlichen Anforderungen anpasst. ICM wird derzeit für die Verwaltung von über 2 Millionen Verträgen von mehr als 750.000 Anwendern in über 90 Ländern und mehr als 40 Sprachen genutzt. Mit seinem intelligenten Workflow und den integrierten Analysen bietet ICM kontinuierlichen vertragsbezogenen Einblick und Best-of-Breed-Vertragsmanagement. Kunden können mit Hilfe von ICM ihre Compliance erhöhen, die Verwaltungspraxis verbessern, Risiken mindern und die Benutzerproduktivität steigern. Damit wird die Investitionsrentabilität (ROI) maximiert und die Wertschöpfung im Gesamtunternehmen beschleunigt. Weitere Informationen finden Sie unter www.icertis.com



