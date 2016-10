Die 22.Yiwu International Commodities Fair (Yiwu Fair) öffnet vom 21.-25. Oktober 2016 ihre Pforten im Yiwu International Exhibition Center in der Provinz Zhejiang.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161016005023/de/

Yiwu Fair-- Asia's leading consumer goods fair (Graphic: Business Wire)

"Zhejiang Made"-Initiative, um das globale Markenbewusstsein zu schärfen

"Zhejiang Made" ist eine bedeutende Entwicklungsstrategie, die von der Regierung der Provinz Zhejiang eingeleitet wurde, um die Transformation des Wachstumsmodells von faktorgetriebenen zu innovationsgetriebenen Produkten zu beschleunigen und die Lieferkapazität für Qualitätsprodukte zu steigern.

Das richtungweisende Event präsentiert wettbewerbsfähige und aufstrebende Industrien

Als richtungweisendes Event für kleine Güter versammelt die Yiwu Fair eine Vielzahl führender Unternehmen, um ihre neuesten Produkte zu präsentieren. In diesem Jahr wird die Messe ihre Rolle als Marktkatalysator weiter stärken, indem die Ausstellungsstruktur optimiert wird, um Markttrends noch besser widerspiegeln zu können.

"Design culture", um die Kreativität widerzuspiegeln

Die Innovation Creativity Special Zone wird sieben Kategorien umfassen, darunter Excellent Designs, Yiwu Industrial Design Center Other Design Centers und die International Fashion Awards Show by iF. Diese besondere Zone wurde geschaffen, um weitere Unternehmen anzuziehen und den Demonstrationseffekt zu verstärken.

Grenzüberschreitender E-Commence

Die Yiwu Fair hat sich zu einer renommierten E-Commerce-City mit 250.000 registrierten E-Commerce-Konten entwickelt, darunter 110.000 grenzüberschreitende Kontoeröffnungen. Im vergangenen Jahr wurden E-Commerce-Geschäfte im Gesamtwert von 151,1 Mrd. RMB (22,41 Mrd. US-Dollar) im Rahmen der Yiwu Fair abgeschlossen. Dies entspricht einer Steigerung um 31% im Vergleich zum Vorjahr, wobei grenzüberschreitende Transaktionen im Wert von 58,2 Mrd. RMB (8,63 Mrd. US-Dollar) abgeschlossen wurden an zweiter Stelle nach Shenzhen in China.

Supply Chain Finance (SCF), um Mehrwert-Kreditdienstleistungen bereitzustellen

In diesem Jahr wird die Yiwu Fair mit der Great Tao Group bei der Einführung exklusiver Einkaufs-Kreditkarten (Kreditrahmen in Höhe von 100.000 US-Dollar) kooperieren. Durch die Nutzung ihrer Kredit- und Lieferkettenservice-Plattform sollen mehr ausländische Käufer angezogen werden, um vor Ort ihre Aufträge zu erteilen.

Treffpunkt für professionelle Käufer

Da die Auslandsnachfrage schwach bleibt, rückt der Inlandsmarkt stärker in den Fokus. Bis heute haben mehr als 20 inländische führende Käufergruppen, darunter bedeutende Supermarktketten und die Shanghai Chamber of Import Export ihre Teilnahme bestätigt.

Treffpunkt für Einzelhandelsriesen

Im Rahmen des Events wird der erste China Retail Commodities Purchasing Summit stattfinden, der dem Thema "Innovation, Integration, Breakthrough - Rebuild the Value of Domestic Channels" gewidmet ist. Einzelhandelsriesen werden die Branchentransformation und die Zukunft des Einzelhandels im digitalen Zeitalter erörtern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161016005023/de/

Contacts:

Yiwu China Commodities City Exhibition Co., Ltd.

Kaili Chen: +86 579-85415002

ckl@yiwufair.com