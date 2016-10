KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Seehofer-Plänen:

"Wahrscheinlich will der aus der Not geborene Landespolitiker Seehofer seine Laufbahn mit einer Ehrenrunde in seiner Stammdisziplin krönen - der Bundespolitik. Diese Ansage gilt vor allem der Kanzlerin. Selbst wenn sie ihm in der (Flüchtlings-)Sache noch nachgibt, traut er der CDU-Vorsitzenden persönlich so wenig über den Weg, dass er sie nur unter strengster persönlicher Aufsicht noch einmal Kanzlerin sein lassen mag."/DP/he

