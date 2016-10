Nach zweijährigen Bemühungen um eine Komplettübernahme startet der Einzelverkauf der Filialen von Kaiser's Tengelmann. Alle dürfen bieten. Doch die Zukunft für viele Beschäftigte ist ungewiss.

Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub will am heutigen Montag die Zerschlagung der Supermarktkette Kaiser's Tengelmann einleiten. Interessenten werden aufgefordert, für jede einzelne der knapp 450 Filialen zu bieten. Am Wochenende hatte es keine Signale für weitere Gespräche der Handelskonzerne Edeka, Rewe, Markant und Norma gegeben, die das noch verhindern könnten. Haub sieht bei der "Verwertung" bis zu 8000 Stellen gefährdet, weil sich vermutlich nicht für alle Geschäfte ein Käufer findet. Die größten Sorgen ...

